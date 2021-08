Cyclisme : un podium 100% Italien à l'arrivée de la Périgord Ladies en Dordogne

Au terme d'un peu plus de 111 kilomètres de course sous un soleil de plomb, entre Sarliac-sur-l'Isle et Boulazac, Marta Bastianelli de Ale BTC Ljubljana est arrivée en tête devant ses compatriotes Erica Magnaldi de Ceratizit WNT Pro Cycling Team et Nadia Quagliotto de l'équipe Be Pink.

Marta Bastianelli faisait partie des favorites et elle remporte également le prix de la meilleure sprinteuse.

La première coureuses française est 5e au classement. Il s'agit de Marie Le Net de la FDJ Futuroscope, tout juste rentrée des JO de Tokyo.

Voici, ci-dessous, le classement complet :

Le parcours comprenait la montée de la côte des Maisons et la côte de Bauchaud. Cette dernière a été grimpée quatre fois par les cyclistes avant de franchir la ligne d'arrivée à Boulazac.