Saint-Étienne, France

Florent Parret participe ce dimanche à une sacrée compétition, mais aussi à un bel élan de solidarité : ce policier stéphanois et ses deux co-équipiers, Olivier Calia, commissaire à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) et David Roche, chef d'entreprise installée dans la Loire, vont se relayer pendant 24 heures à moto pour le Bol d'Or, sur le circuit Paul Richard au Castellet.

C'est la première participation de cette équipe du club motocycliste de la police nationale, le "Team 22." Alors bien sûr, il y a la compétition qui compte, mais le trio est surtout porté par cet objectif : récolter 700 euros, pour soutenir un policier stéphanois dont le fils est atteint d'une maladie orpheline, le syndrome de Prader-Willi, qui génère entre autre une baisse du tonus des muscles.

"À chaque tour que l'on va effectuer, on reversera un euros pour l'enfant de Nicolas, Maé, explique Florent Parret. On fait environ 700 tours sur une épreuve, quand on rallie l'arrivée, et on va reverser 700 euros à l'association "Petite traversée pour Maé", l'enfant de Nicolas. Tout le monde s'est fédéré, et s'est rapidement mis d'accord." Tout le monde, car chaque euros viendra du club motocycliste de la police nationale.

La course du Bol d'Or démarre ce dimanche 15 septembre à 15 heures. Florent Parret, Olivier Calia et David Roche visent le milieu de tableau à l'arrivée. 60 équipes s'aligne au départ de ces 24 heures de course.