C'est un rallye Monte-Carlo inédit qui s'élance ce jeudi de Gap avec un protocole sanitaire très strict en raison de la pandémie. Une édition 2021 qui sera dans la Drôme ce vendredi avec des spéciales disputées dans le Haut-Diois et la Drôme provençale sans public.

Un rallye Monte-Carlo inédit s'élance de Gap avec plusieurs Drômois et Ardéchois au départ

Pas de public sur le bord des routes, des horaires bouleversés en raison du couvre-feu, c'est un Rallye Monte-Carlo pas comme les autres qui s'élance ce jeudi de Gap, crise sanitaire oblige. 84 équipages au départ dont plusieurs de Drôme-Ardèche. Le couple Aymard d'Erôme dans le nord Drôme, le pilote ardéchois Raphael Astier originaire du Teil et Anderson Levratti de La Voulte co-pilote du Suisse Olivier Burri.

Anderson Levratti s'apprête à disputer son 7e monte-carle, le 4e avec le suisse Olivier Burri. Ils avaient terminé premier équipage amateur lors de l'édition 2020.

La Clio R3 d'Olivier Burri et Anderson Levratti pour le Rallye Monte-Carlo 2021 - Anderson Levratti

Raphaël Astier originaire du Teil va disputer son troisième rallye Monte-Carlo au volant la nouvelle Alpine. A 29 ans, il n'a plus été au départ d'un rallye depuis un an mais il espère très vite s'adapter aux conditions piégeuses qui attendent les pilotes sur cette édition.

L'Alpine de Raphaël Astier pour ce monte-carle 2021

Jérôme et Sandrine Aymard reviennent sur ce rallye Monte-Carlo après 8 ans d'absence. Le couple d'Erôme dans le nord Drôme fête cette année ses 30 ans de course et prend le départ à bord d'une Clio RS R3T dotée de 250 chevaux.

Le rallye dans la Drôme ce vendredi 22 janvier

Deux spéciales sont au programme ce jeudi à partir de 14h08 autour de Gap. Ce vendredi, le rallye Monte-Carlo sera dans la Drôme avec une spéciale 100% drômoise entre la Motte-Chalancon et Gumiane et deux autres à la frontière avec les Hautes-Alpes entre Aspremont et La Bâtie-Des-Fonds puis Montauban-sur-l'Ouvèze-Villebois-les-Pins. Des gendarmes seront au bord des routes pour veiller à ce que le public ne vienne pas assister aux spéciales.