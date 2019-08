Un Sarthois en lice aux championnats du monde d'aviron

Sarthe, France

L'an dernier, aux championnats d'Europe, Benjamin David a goûté à l'ivresse des podiums internationaux, avec une troisième place. Pour ce championnat du monde, il ne cache donc pas ses ambitions : "L'objectif c'est d'aller accrocher les meilleurs bateaux et de monter sur la plus haute marche."

L'équipage de quatre rameurs au sein duquel il va concourir, dès ce lundi matin pour les séries, travaille ensemble depuis début juillet. Mais le plus gros de la préparation a été effectué lors du stage terminal entre le 22 juillet et le 21 août. Au programme : beaucoup de physique, de musculation... Et la clef pour tout équipage : la synchronisation. "Le but c'est d'affiner les réglages et les petits décalages qu'il pouvait y avoir entre chacun afin de ne faire qu'un dans le bateau. Pour être le plus efficace, aller le plus vite et le plus longtemps possible, il faut être quatre rameurs à exécuter exactement le même geste, exactement au même moment."

Dix à douze entraînements par semaine

En attendant, peut-être, d'accrocher une sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain, le natif de Saint-Saturnin savoure cette première participation à un championnat du monde. Un très haut niveau pour lequel il s'entraîne 10 à 12 fois par semaine, tout en poursuivant des études à Nantes, en BTS horticulture depuis deux ans, et en licence pro l'an prochain : "C'est un rythme effréné, je n'ai quasiment pas de temps libre mais quand on sait où on veut aller, on se fixe des objectifs et c'est ce qui permet de rester motivé et de ne pas se demander pourquoi on fait ça. Aujourd'hui j'ai trouvé l'équilibre."

À noter : les séries du quatre de couple poids légers homme se déroulent ce lundi matin à 11 h 40. La finale sera vendredi vers 15 h 30.