Un Savoyard se prépare au championnat du monde d'ice swimming

Le Bourget-du-Lac, France

Le rendez-vous est donné sur la plage municipale du Bourget-du-lac. Alain Simac Lejeune vient s'y entrainer une fois tous les deux jours. Au programme : quinze minutes de crawl, dans une eau à 9 degrés.

Natif d'Annecy, le nageur vit désormais à Chambéry et se prépare au championnat du monde d'ice swimming, qui se tiendra en février 2020 à Bled, en Slovénie. Cette discipline consiste à nager dans une eau inférieure à 5 degrés. Ils sont une vingtaine en France à la pratiquer. Alain s'y est mis sérieusement il y a un an et, est déjà champion de France du 50 mètres brasse.

Alain Simac-Lejeune nage en moyenne quinze minutes dans le lac. © Radio France - Luc Chemla

Pendant qu'il nage, son entraineur Gilles Grabski l'observe attentivement. "Le plus dur ce sont les premiers mètres car, au niveau de la respiration, ça se compresse. Après ça se régule. Il ne va pas aller loin car s'il a un problème, il faut aller le chercher". Cela fait maintenant trois ans que les deux hommes travaillent ensemble. "Il a une capacité mentale exceptionnelle et réussi à se réchauffer de l'intérieur au bout de quelques minutes. Il peut nager longtemps sans avoir froid."

Une fois son kilomètre habituel nagé, Alain sort et se rhabille très vite. "Je n'ai pas eu froid aujourd'hui" lance-t-il, sourire aux lèvres. "On se sent vivant. On a la circulation sanguine qui s'est fluidifiée, on a une sensation de bien être, d'apaisement." Le savoyard s'entraine toute la semaine, un jour dans une piscine classique pour travailler l'endurance et le lendemain dans le lac pour la résistance au froid. Mais ce n'est pas tout.

Alain Simac-Lejeune, seul au monde dans le lac du Bourget. © Radio France - Luc Chemla

"_J'ai une grosse cuve sur ma terrasse, chez moi, dans lequel je me mets, tous les deux jours et je reste statique pendant 5-10 minutes_. L'eau est ainsi à température ambiante. Il faut que le corps soit habitué au froid, à une température beaucoup plus faible que la normal. Je vis donc en T-shirt tout l'hiver, dort la fenêtre ouverte, comme ça mon corps est habitué et ensuite dans l'eau il va trouver cela normal."

Prochains objectifs pour Alain Simac-Lejeune, participer au JO d'hiver et créer, en Savoie, son club d'ice swimming.