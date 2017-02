Un sommet mondial bouliste à Feurs !

Ce jeudi à partir de 17h, deux des meilleures nations féminines au monde seront au boulodrome de Feurs pour une rencontre amicale: l'équipe de France et les chinoises championnes du monde en titre ! Un spectacle à ne pas manquer pour une vraie discipline sportive de haut niveau.

Et oui, il n'y pas que du football dans l'actualité sportive ligérienne aujourd'hui ! Avec 3500 licenciés pour la seule boule lyonnaise, la Loire est même le 4eme département français pour la pratique des sports boulistes.

Un sport stratégique et spectaculaire

Cet après-midi, deux des meilleures nations féminines au monde seront d'"ailleurs à Feurs pour une rencontre amicale: l'équipe de France et les chinoises championnes du monde en titre ! Et il y aura du monde pour assister à ce duel avec prés de 600 personnes attendues au boulodrome de Feurs... car loin des clichés, les boules sont une vrai discipline sportive rappelle Bernard Daubard le président comité départemental bouliste de la Loire: _" Les chinoises ce sont un millier de boules tirées par jour à l'entraînement avant chaque grande compétition! Un geste répété inlassablement et une régularité et une précision hors-norme avec 9 boules sur 10 frappées en moyenne ! Elles ont vraiment une technique exceptionnelle".

_

"On est face à des performances véritablement exceptionnelles " - Bernard Daubard président du comité départemental bouliste de la Loire Partager le son sur : Copier

Adresse, précision, concentration et discipline... les boules sont aussi un jeu très stratégique. Un domaine sur lequel les vice championnes du monde françaises tenterons de s'appuyer pour gommer l'avantage technique d'une équipe chinoise plus expérimentée. Le spectacle promet donc d'être ébouriffant dans le boulodrome de Feurs: une bonne occasion pour découvrir un véritable sport bien éloigné des clichés sur l'apéro pour joueurs du dimanche! Une discipline qui pourrait même devenir sport de démonstration olympique en 2024 si Paris obtient l'organisation des jeux. Enfin, c'est aussi une activité qui peut se pratiquer longtemps avec un vrai bénéfice pour la santé des seniors: les mutuelles l'ont bien compris puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à rembourser le coût des licences à leurs affiliés !