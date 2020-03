Un sport moyenâgeux s'invite près de Limoges pour un tournoi de Béhourd ce week-end

Un tournoi de Béhourd est organisé ce dimanche près de Limoges. 11 équipes. Environ 80 combattants. Et une règle, faire tomber les combattants de l’équipe d'en face, avec armes et armures dignes du moyen-âge. Renversant !

La discipline arrive tout droit du moyen-âge et sera à l'honneur ce dimanche lors d'un tournoi amical à la Ferme des Ribières sur la commune de Saint-Genest-sur-Roselle au sud de Limoges. A l'époque, le Béhourd (que l'on pourrait traduire par tournoi) était pratiqué par les nobles explique Benjamin Simmons, le président de l'association Béhourd Limousin, organisatrice du tournoi :"Il s'agissait de compétitions entre nobles qui se pratiquaient à cheval mais aussi à pied. Aujourd'hui, la version moderne reprend cette notion de combats de groupes avec armes émoussées (dont le tranchant est arrondi)."

Des armes très variées et forcément moyenâgeuses elles aussi détaille Benjamin Simmons :"Beaucoup de haches, des armes avec un grand manche de type hallebarde, les vouges. Des armes courtes. On va surtout trouver des fauchons qui sont de la famille des sabres plus que des épées. On recherche beaucoup plus le choc étant donné que les coups d'estoc, c'est à dire les coups avec la pointe pour percer, sont interdits par les règles."

Ce n'est pas simplement envoyer des gros coups de latte dans la tête de l'adversaire

Le Béhourd a plusieurs catégories. Le duel, le 5 contre 5, le 12 contre 12, le 30 contre 30 et même le 150 contre 150 comme aux championnats du monde l'année dernière où une quarantaine de nationalités étaient représentées. La règle est simple. Chaque combattant avec arme et armure doit faire tomber ceux de l'équipe adverse. La dernière équipe a avoir un ou plusieurs combattants encore debouts, remporte la manche. Sachant que chaque rencontre se joue en deux manches gagnantes de maximum 10 minutes chacune.

Un sport quelque peu violent concède Simon, l'un des licenciés de Béhourd Limousin :"C'est un sport de combat donc c'est un sport évidemment violent. Mais il y a aussi un aspect très technique. Ce n'est pas simplement envoyer des gros coups de latte dans la tête de l'adversaire. On utilise des techniques de judo, des techniques de lutte, beaucoup de corps à corps."

Mais certains coups sont interdits par mesure de sécurité. Notamment ceux derrière les genoux ou au niveau du cou. Tout cela se fait sous le regard de juges, dont certains vérifient que l'équipement respecte une période historique de maximum 50 ans. Ce sont les juges en historicité. D'ailleurs, il y a aussi bien des passionnés de sport de combat que d'Histoire dans les tournois de Béhurd, dont le berceau est la Russie mais qui se pratique aujourd'hui jusqu'en Amérique du Sud.

Environ 300 licenciés en France dont une quarantaine en Limousin

En France, on compte environ 300 licenciés dont une quarantaine au sein de l'association Béhourd Limousin qui compte deux équipes : la Lance Limousine et les Ardents. Une discipline qui demande au départ un véritable investissement. Environ 1 300 euros pour une armure d'occasion. Plutôt 2 500 euros pour une armure neuve sur mesure. Une discipline qui se développe. Béhourd Limousin recherche d'ailleurs de nouveaux licenciés. Mais pas forcément pour combattre. Il y a un fort besoin d'arbitres et d'écuyers qui assistent les combattants.

Ce dimanche, c'est l'un des 1ers tournois de l'année en France avec 11 équipes et environ 80 combattants venus de Bretagne, d’Auvergne, du Forez, de Carcassonne, de Tours, d’Angers et bien sûr du Limousin. Premières joutes à partir de 10h et cela va durer jusqu'à au moins 18h. Pour les estomacs sur patte, pas de panique ! Il y aura une buvette et deux food trucks ! Accès libre et gratuit.