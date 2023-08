Un Strasbourgeois va boxer pour une couronne mondiale en plein air au stade de Hautepierre

Bilal Bakhouche-Chareuf est du genre hyperactif. Le boxeur de 28 ans porte plusieurs casquettes en même temps. Il est boxeur, coach sportif dans un cabinet sport santé qu'il vient d'ouvrir à Mundolsheim. Il préside aussi l'association de boxe thaï W Fight Strasbourg. Enfin, en ce moment, il organise et promeut le Superstar Events 3, cette soirée de boxe en plein air du samedi 2 septembre 2023 à Hautepierre.

Et Bilal Bakhouche-Chareuf a de la suite dans les idées. Il voulait déjà boxer en plein air pour un titre mondial en septembre 2022 à la piscine de Hautepierre (où il a été surveillant de baignade pendant neuf ans), mais il avait dû renoncer à cause de la météo et combattre en intérieur au gymnase Herrade.

Cette fois-ci, le temps sera de la partie ce samedi et le Strasbourgeois tentera de décrocher une nouvelle ceinture mondiale de kick boxing (la ceinture ISKA face au tenant du titre espagnol Ruben Garcia Gonzalez) en extérieur sur la pelouse du stade de rugby de Hautepierre.

Le plaisir de boxer à ciel ouvert

"J'ai déjà boxé plusieurs fois en extérieur, c'est une ambiance particulière, se réjouit Bilal Bakhouche-Chareuf. On a l'air pur, c'est plus agréable. On a le ciel juste au-dessus de nos têtes et pas un plafond noir, ça fait clairement la différence".

Bilal Bakhouche-Chareuf a donc organisé un événement, où se mélangent différents univers. En plus des nombreux combats de boxe amateur et pro, il y aura des démonstrations de rugby, de combat médiéval, de parachutisme et le concert du rappeur Tunisiano.

"Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient freinées pour assister à un combat de boxe, détaille l'enfant de Hautepierre. Certains n'y voyaient pas forcément d'intérêt, le compagnon ou la compagne n'étaient pas attirés par les sports de combat. J'ai essayé de trouver une solution pour attirer le plus de monde possible et en même temps attirer un public pas forcément familier de la boxe. J'ai donc voulu mélanger les univers".

2.000 spectateurs sont attendus pour cette soirée à Hautepierre. Et Bilal Bakhouche-Chareuf fourmille déjà d'autres idées. Il aimerait un jour boxer en plein air à la piscine de Hautepierre (en associant à la soirée du break dance, de la natation artistique...).

Le Graal olympique

Il rêve aussi de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Le kick boxing pourrait y devenir discipline olympique. "C'est le Graal, tous les sportifs rêvent d'y participer parce qu'au delà de la compétition, c'est tout ce qu'il y a autour, sourit Bilal Bakhouche-Chareuf. J'aurais encore l'âge de pouvoir y participer, j'espère aussi la forme physique".