Un supporter de l'OGC Nice lance une pétition pour une Allianz Riviera avec des sièges rouges et noirs

Axel, un Niçois âgé d'une vingtaine d'années, lance une pétition en ligne pour demander que les sièges du stade Allianz Riviera deviennent rouges et noirs.

ⓘ Publicité

Pour ce supporter de l'OGC Nice : "le stade manque d'une identité visuelle forte qui le lie étroitement à notre club : nous devons nous attarder sur un détail qui a une grande importance, les sièges de l'Allianz Riviera", écrit Axel sur sa pétition en ligne.

Non au rouge et au blanc : ça fait Monaco !

Cette envie de vrai, de plus de nissart est partagée par tellement d'autres supporters ! Comme si le béton nuisait au sentiment d'appartenance à l'antre des aiglons depuis 2013 ! Et le pompon pour beaucoup de supporters ; c'est bien la couleur des sièges. Rouges et blancs, ils rappellent les couleurs de l'AS Monaco, pourtant club rival du Gym.

Un stade aux couleurs de l'OGC Nice... quand ?

Axel, @SolamenNissa sur Twitter (où il s'est fait connaître), dans cette pétition défend l'idée d'un stade donc avec des sièges aux couleurs du Gym. "L'ajout de ces couleurs emblématiques renforcerait le sentiment d'appartenance des supporters à ce stade".

Difficulté : le stade Allianz Riviera n'appartient pas au club, bien que l'OGC Nice joue au minimum 17 matchs par an. Il est détenu pas Nice Eco Stadium. L'enceinte située dans la Plaine du Var accueille aussi d'autres événements, comme le rugby ou des concerts.

Le stade n'est pas favorable

"Ce n'est pas à l'ordre du jour… Changer les sièges, cela implique des coûts de main d'œuvre et de matériaux trop élevés", se justifie Patrick Florence, directeur général Allianz Riviera - Nice Eco Stadium. Visiblement, cela ne sera pas pour demain ! "C'est une fausse réponse", lui a répondu Axel sur France Bleu Azur. "D'autres clubs qui ne sont pas propriétaires de leur stade ont tout de même pu changer leurs sièges. C'est le cas de Nantes et de Rennes. Et ça rend plus joli".

Christian Estrosi l'avait promis

L'idée d'Axel de lancer cette pétition a aussi -et surtout- germé suite aux commentaires permanents des supporters de l'OGC Nice. Ils demandent depuis des années un beau stade en rouge et noir. Christian Estrosi, maire de Nice, du reste l'avait même promis ! Preuve en est, ce tweet datant de mai 2012, un an et quatre mois avant l'ouverture du stade. Une promesse non tenue...

"Les sièges du Nice Stadium seront Rouges et Noirs, c'est notre identité, ce sont les couleurs de notre club!" #OGCNice #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) May 2, 2012

1549 personnes ont signé la pétition en moins de 48 heures.

Le lien de la pétition : https://www.change.org/p/pour-des-si%C3%A8ges-rouges-et-noirs-%C3%A0-l-allianz-riviera-une-identit%C3%A9-fid%C3%A8le-%C3%A0-l-ogc-nice.