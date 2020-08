Un triathlète bat le record du monde de dénivelé positif sur un Ironman en Haute-Savoie

Il n'est pas surnommé "Ludo le fou" pour rien. Natif de Roanne, Ludovic Chorgnon, 49 ans, a battu dans la nuit de samedi à dimanche le record du monde de dénivelé positif sur un triathlon, dans la vallée du Haut-Giffre, en Haute-Savoie.

Après 24 heures, 19 minutes et 47 secondes de course, le record est désormais à plus de 10.00 mètres contre environ 7.500 avant. Le Vendômois se sent "physiquement super bien, je n'ai mal nul part. En revanche, je suis trempé jusqu'aux os. La journée a été compliqué mais plus c'était dur plus ça me motivait. J'ai eu des crampes après la natation et sur le vélo, j'ai roulé avec de la pluie, du brouillard, du vent..."

Tout au long de la journée de course, son exploit a été régulièrement filmé et partagé sur les réseaux sociaux.

Ludovic Chorgnon a désormais d'autres objectifs : réussir l'Ironman le plus froid de l'histoire au cercle polaire puis le plus chaud, dans la vallée de la Mort, aux Etats-Unis.