Une activité qui fait beaucoup de bien à votre corps, le Pilates

Plusieurs clichés circulent sur le Pilates : non ce n'est pas réservé aux femmes et non ce n'est pas "facile". C'est un travail du corps en profondeur. On a testé pour vous le Pilates à Saint-Étienne dans la Loire.

Qu'est ce que le Pilates?

Pour commencer, si veut être tout à fait exact, on devrait dire : la méthode Pilates. Elle est centenaire. Elle a été invitée au début de XXe siècle par Joseph Pilates. Cet Allemand souffrait de malformation du thorax, d'asthme et de rachitisme. Il a mis au point ce système d'activités physiques permettant de développer les muscles profonds et d'améliorer la posture du corps ainsi que sa souplesse.

On a testé pour vous : le Pilates

C'est le studio Be.fitbe.zen et Caroline qui nous accueillent pour tester cette activité. J'ai enfilé une tenue adéquate (jogging et t-shirt) pour être à l'aise dans les mouvements et les postures que je vais devoir réaliser.

Caroline commencent par expliquer ce qu'était le Pilates et ce qu'étaient les principes de cette pratique. J'ai très vite compris que c'était physique et que j'allais un peu "souffrir".

On a souvent en position allongée et on va travailler les muscles profonds. Je vais même travailler mon périnée. Et à partir de là, je vais travailler tous mes muscles (jambes, ventre, respiration). Le plus dur c'est d'être coordonner entre les mouvements que l'on doit faire, garder et la respiration. Cela demande aussi de la concentration. Mais pour en sentir les bénéfices et prendre du plaisir, il faut plusieurs séances, je pense, afin de commencer à maîtriser les mouvements.

En tout cas, ce n'est pas une activité tranquille comme certains pourraient le croire. Mais une activité qui fait du bien. Pourquoi pas pour une rentrée sportive.

Infos pratiques

Be.fit.be.zen à Saint-Étienne propose aussi du yoga et du fitness. Pour participer il suffit de s'inscrire via un planning présent sur le site.