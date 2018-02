Nice, France

Julia Pereira de Sousa, 16 ans, a décroché vendredi la médaille d'argent du snowboardcross et rapporte à la France sa septième breloque aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Seulement 16 ans

On est très fier d'elle sur France Bleu Azur. Julia Pereira de Souza vient de récupérer la médaille d'argent. Elle devient vice-championne olympique a seulement 16 ans en snowboardcross. Elle fait partie du club "Back to back" d'Isola 2 000. Julia Pereira de Sousa n'avait pourtant obtenu que le 18e temps de la première manche et avait dû disputer un deuxième "run" qualificatif pour se hisser en quart de finale. A la fin de la compétition elle était en pleur : "C'est incroyable ce que je viens de faire, je n'arrive pas à réaliser. Je suis tellement heureuse. Il y a 4 ans je regardais a la télé ces sportives, et là je suis deuxième alors que je n'ais même pas mon bac".

Le titre a été remporté par l'Italienne Michela Moioli, leader de la Coupe du monde, tandis que la Tchèque Eva Samkova, championne olympique à Sotchi il y a quatre ans, a pris le bronze.