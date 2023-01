Coupe du Monde de cyclo-cross : une belle finale pour les spectateurs et compétiteurs à Besançon

C'était la journée des mordus de vélo à Besançon ce dimanche. Pour la première fois, la finale de la Coupe du Monde de cyclo-cross s'est tenue dans la capitale comtoise. Plus de 6.000 spectateurs sont venus assister aux cinq courses qu'elles soient féminines ou masculines sur le site de la Malcombe. Le public multigénérationnel en a pris plein les yeux notamment en voyant Mathieu Van Der Poel, une des plus grandes stars de ce sport. En tout 350 athlètes toutes catégorie d'âges ont roulé sur le circuit.

Des spectateurs chauffés à blanc

Autour du parcours, les fans venus des quatre coins de France voir même d'Europe se sont collés, très tôt devant les barrières pour assister au plus près aux passages des coureurs. "Nous sommes arrivés des Vosges. Nous sommes là depuis 8 heures ce matin", confie Gilles, assis sur sa chaise pliante.

Les aficionados du Tour de France ont aussi répondu présent. "C'est la première fois que je viens voir du cyclo-cross et c'est génial, on n'a pas le temps de s'ennuyer", lance Jean-Marc avec son drapeau franc-comtois dans les mains.

Dès le départ de la course homme avec entre autre Laurens Sweeck, déjà vainqueur de cette Coupe du Monde avant le départ de la 14e et dernière manche, les cris ont fusé et les cornes de brume ont sonné. "J'ai pris ce pouet-pouet pour les encourager et ça fonctionne", affirme le petit Melvin, 10 ans, venu de Bourgogne avec ses parents.

Mathieu Van Der Poel signe des autographes après la remise des trophées. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les 7 tours ont été bouclés en 1h03 par Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Poulidor. Autant dire que pendant tout ce temps certains ont eu le temps de se désaltérer. "Nous faisons les allers-retours entre le bar et la course. Nous avons arrêté le sport il y a longtemps donc maintenant, on le regarde", déclarent Mathis et son copain en riant.

Dans la foule, Miss Franche-Comté et deuxième dauphine des Miss France, Marion Navarro était présente. Elle aussi très investit dans la course. En plus de son soutien, elle a donné le bouquet de fleurs à Mathieu Van Der Poel, vainqueur de cette manche.

Par contre la journée a été un peu moins radieuse pour Fabien Doubey. Le compétiteur Franc-Comtois a terminé 25e.

Plus de 6.000 spectateurs ont assisté à la finale de la Coupe du Monde de cyclo-cross à Besançon. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Le classement de cette manche chez les hommes :

1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Deceuninck) en 1 h 03:33

2. Laurens Sweeck (BEL) à 49.

3. Joris Nieuwenhuis (NED) à 52.

4. Clément Venturini (FRA) à 52.

5. Niels Vandeputte (BEL) à 53.

Le classement final de la Coupe du monde (après les 14 manches) chez les hommes :

1. Laurens Sweeck (BEL) 385 pts

2. Michael Vanthourenhout (BEL) 309

3. Eli Iserbyt (BEL) 290

4. Lars van der Haar (NED) 265

5. Niels Vandeputte (BEL) 248

6. Mathieu van der Poel (NED) 248