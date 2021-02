Une bulle sanitaire autour du tournoi de tennis de Montpellier qui débute ce dimanche

L'Open Sud de France se déroule jusqu'au 28 février à la Sud de France Arena de Montpellier. C'est le troisième plus grand évènement tennistique sur le sol français après Roland Garros et le Masters 1000 de Paris Bercy. Contexte sanitaire oblige, il se déroule sans public.

L'Open Sud de France, le tournoi de tennis ATP 250 de Montpellier démarre ce dimanche à l'Arena avec les qualifications. Cette 11ème édition va se dérouler sans public et avec un protocole sanitaire très strict.

Les organisateurs se plient aux règles de l'ATP un cahier des charges de plusieurs dizaines de pages afin decréer une bulle sanitaire. Un laboratoire est installé à l'hôtel Mariott ou les joueurs sont hébergés avec 2 accompagnants maximum. En arrivant, avant de rejoindre leur chambre ils sont soumis à un premier test PCR. S'il est négatif, on leur donne leur accréditation pour accéder à l'Arena ou ont lieu les entraînements et les matches avec une obsession chasser le virus explique Frédéric TUZI directeur de la production de TV Sport Events.

Entre chaque entrainement, chaque matches on a une équipe qui nettoie les fauteuils sur le court, le frigo ou l'on met les boissons, idem pour les voitures qui transportent les joueurs. Dans les vestiaires il y a un passage toutes les heures pour tout désinfecter.

Le staff organisation, les arbitres, juges de ligne et ramasseurs de balles sont aussi testés. Les autres personnes qui travaillent sur site sont soumises à une prise de température et à un questionnaire de santé notamment les cuisiniers car les joueurs pourront manger sur place en respectant 2 m entre les chaises.

Un joli plateau avec un ancien numéro 1 mondial

La star du tournoi c'est Andy Murray même si ce n'est pas le joueur le mieux classé, le britannique a glissé a la 125 place mondiale. En raison de blessures, il a peu joué ces dernières années mais cela reste une très belle prise pour le directeur du tournoi Sébastien Grojean qui se dit ravi d'accueillir "un ancien membre du big four, qui a gagné une quarantaine de tournoi dont 3 grand chelem et a été deux fois champion olympique". Les têtes d'affiches sont des habitués de l'Open : l'espagnol Roberto Bautista Agut et le belge David Goffin respectivement 13 et 14ieme à l'ATP. Il faudra surveiller aussi Jannick Sinner la révélation italienne qui a déjà gagné deux tournois tout comme le français Hugo Humbert. Comme à chaque fois, les tricolores sont bien représentés : Tsonga, Pouille, Simon seront là, tous espèrent se relancer à Montpellier. Enfin deux jeunes de la région bénéficient d'une Wild Card : Hugo Gaston le toulousain auteur d'un parcours magnifique lors du dernier tournoi de Roland Garros, il s’était hissé en huitième de finale et le Nîmois Benjamin Bonzi 24 ans.

Le grand absent de cette compétition, triple vainqueur de l'Open Sud de France, c'est bien sûr Richard Gasquet. Déjà forfait pour l'Open d'Australie, le Bitterois ne s'est toujours pas remis de sa blessure au pied. C'est la première fois qu'il ne participe pas au tournoi.

A suivre sur la chaîne ViaOccitanie

Après le tirage au sort programmé samedi, les qualifications débutent dimanche, elles se poursuivront lundi qui marquera aussi le début du tournoi. Les matches sont retransmis gratuitement sur la chaîne régionale Via Occitanie qui propose deux émissions par jour "Debreak" à 12h30 et 18h30.