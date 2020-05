Une campagne de dons lancée pour soutenir les clubs amateurs et les associations sportives

Comment aider financièrement les clubs amateurs et les associations sportives touchés par la crise du coronavirus ? A l'arrêt depuis la mi-mars, la plupart d'entre eux restent fermés faute de pouvoir appliquer les règles sanitaires en vigueur.

Alors pour les renflouer voire les sauver, le gouvernement et le comité olympique français ont lancé ce mardi une campagne de dons.

Cette plateforme, associée à la Fondation du sport français, permettra aux dons d'être déductibles des impôts pour les personnes physiques et les entreprises. Chacun pourra donner au club amateur de son choix, si ce dernier est inscrit à l'opération, mais un prélèvement de 10% sera redistribué aux associations les plus en difficultés, "sur la base de critères objectifs", écrivent le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF) et le ministère des Sports dans un communiqué.

"Les clubs sportifs sont très impactés par la crise sanitaire actuelle et les conditions dans lesquelles la reprise pourra s'opérer", ajoutent les initiateurs de l'opération.

L'opération est ouverte à "l'ensemble des clubs sportifs constitués sous la forme d'association affiliée à une fédération agréée", "de même que les centres de formation agréés des clubs professionnels, quelle que soit leur structure de rattachement", précisent le comité olympique et le ministère

Citée dans le communiqué, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, rappelle que "le gouvernement a veillé à ouvrir tous ses dispositifs de soutien aux associations (chômage partiel, fonds de solidarité, report ou exonération de charges, etc...)" et "travaille avec tous les acteurs du sport à un plan de relance. Mais les associations ont aussi besoin de la mobilisation de chacun".

Crainte des baisses des inscriptions à la rentrée

Environ 360.000 associations sportives, qui accueillent 16 millions de licenciés, sont recensées en France. Leur taille est très variable et certains budgets ne dépassent pas quelques dizaines de milliers d'euros par an.

Depuis les premiers jours du confinement, elles ont dû renoncer à toute activité et la plupart d'entre elles ont dû annuler des événements, comme des tournois et fêtes de fin de saison, synonymes de rentrées de trésorerie.

Les clubs amateurs s'inquiètent également de la prochaine rentrée, craignant moins d'inscriptions, et donc moins de cotisations, à cause des difficultés économiques et des conditions sanitaires. Ils craignent aussi de perdre des subventions des collectivités et des partenaires privés.