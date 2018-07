Felletin, France

Mathilde Godfrin est aux anges ! La jeune cavalière creusoise vient d'être sacrée championne de France d'équitation. Elle a gagné l'épreuve très exigeante du concours complet avec sa jument "Tint Ting de Logasane". La jeune femme est licenciée au club de Felletin . C'est le premier titre de champion de France de l'histoire du club et c'est aussi le premier pour Mathilde Godfrin. Il y a un an, c'est un tout jeune cavalier creusois de 16 ans, qui était rentré médaillé de ces championnats de France. A 16 ans, Louis Beneix avait décroché le titre de champion de France cadet d'équitation.

C'est un rêve - Mathilde Godfrin

La compétition qui s'est déroulée sur trois jours à Lamotte-Beuvron a pourtant fort mal commencé pour la jeune creusoise. Mathilde était 19e à l'issue de la première épreuve, le dressage. Elle a ensuite réussi un sans-faute sur les deux suivantes, le cross et le saut d'obstacles. "Je pensais pas être sur le podium, c'est vraiment exceptionnel, ça fait neuf ans que je participe à ces championnats, explique la jeune femme, c'est un rêve pour moi". Mathilde fait de l'équitation depuis 16 ans et quand on lui demande le secret de sa réussite, elle répond : "du travail et jamais baisser les bras".