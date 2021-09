Une cérémonie pour les neuf médaillés olympiques de Montpellier

Ce mardi 28 septembre 2021, la Métropole et la Ville de Montpellier organisent une cérémonie pour les neuf médaillés olympiques de la ville. Les athlètes présenteront leur médaille. La cérémonie sera ouverte au public.

Vous pourrez voir les médaillés olympiques qui s'entraînent ou sont licenciés à Montpellier, ce mardi 28 septembre 2021. La Métropole et la Ville organisent une cérémonie pour ces neuf sportifs. Elle aura lieu au bassin Jacques Cœur, dans le quartier Port-Marianne, à partir de 18h. Tous les athlètes, à l'exception de Kévin Mayer, seront là pour présenter leur médaille.

"Alors que la crise sanitaire menaçait la plus belle des compétitions sportives, et après une préparation sportive semée d'embûches, ces grands champions n'ont rien lâché et nous ont fait revivre les sensations fortes que seul le sport peut procurer", juge Michaël Delafosse, président de la Métropole.

La liste des neuf médaillés :

Diandra Tchatchouang (France) – bronze – BLMA (basket)

Sharon Van Rouwendaal (Pays-Bas) – argent (10 km eau libre) – 3MUC Natation

Cassandre Beaugrand (France) – bronze (relais mixte triathlon) – Creps de Montpellier

Léonie Perriault (France) – bronze (relais mixte triathlon) – Creps de Montpellier

Nicolas Le Goff (France) – or – MHSC Volley-Ball – Président Jean-Charles Caylar

Ezequiel Palacio (Argentine) – bronze – MHSC Volley-Ball – Président Jean-Charles Caylar

Hugo Descat (France) – or – MHB (hand)

Valentin Porte (France) – or – MHB

Kévin Mayer (France) – argent (décathlon) – MAMM

La cérémonie sera ouverte au public. Le port du masque sera obligatoire.