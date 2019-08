Une cherbourgeoise championne d'Europe de baseball

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

A 27 ans Camille Foucher et ses coéquipières ont battu samedi les Pays-Bas 5 à 2 en finale du championnat d'Europe de baseball . Même si seulement 3 nations étaient représentées (France, Pays-Bas et république Tchèque), le tournoi a été de grande qualité. Et cerise sur le gâteau samedi la cherbourgeoise Camille Foucher a été élue meilleure lanceuse. Une sacrée victoire là aussi pour celle qui a été formée au club des "Seagulls" de Cherbourg. Aujourd'hui elle vit dans le Calvados et s'entraîne avec les Caennaises des "Phénix" mais le Base-Ball c'est sa vie...depuis 20 ans !

Camille Foucher et l’équipe de France ont obtenu leur billet pour la Coupe du Monde 2020 en Chine.