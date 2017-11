Une coupe du monde de biathlon à Prémanon dans le Jura : pourquoi pas ?

Le site de Prémanon dans le Jura accueillera peut être un jour une épreuve de coupe du monde de biathlon. Le centre national de de ski y travaille. Hier il a reçu la visite de Nicole Resch la patronne du biathlon mondial et Michel Vion, le président de la fédération française de ski.

Cette visite à Prémanon de Nicole Resh, la présidente de l'IBU, l'international Biathlon Union est forcément de bon augure d'autant que précise Nicolas Michaux le directeur adjoint du centre de Prémanon , "c'est Nicole Resh elle même qui a demandé à venir visiter les installations de Prémanon". Le site qui sert de terrain d'entrainement pour le pôle France et les équipes nationales de ski nordique est actuellement en travaux : une nouvelle salle de presse a déjà été construite, une réserve de neige et des canons à neige sont désormais en place , l'été 2018 un nouveau bâtiment d'accueil sera construit pour les jurys et la restauration, 10 chalets vont également sortir de terre pour accueillir les équipes, des ajouts de piste et de parking sont également prévus pour un meilleur accueil des spectateurs.

Les JO de la jeunesse à Prémanon en 2020

Avant d'accueillir éventuellement un jour une épreuve de coupe du monde, le site de Prémanon se prépare avec une première belle compétition fin 2018 : une coupe d'europe juniors. L'attribution à Prémanon de cette compétition ne sera officielle qu'à la mi novembre. "L'organisation d'une telle compétition permettra d'acquérir de l'expérience" précise Nicolas Michaux. Suivront les Jeux olympiques de la jeunesse qui seront organisés à Prémanon en 2020, ces jeux sont la version olympique des juniors avec une belle couverture médiatique. "C'est déjà un très beau standard", annonce avec fierté Nicolas Michaux . Le site de Prémanon sera également candidat en 2021 à des championnats d'Europe de biathlon, ça représente 40 nations et 10 jours de course. Pour une éventuelle coupe du monde il faudra être patient. Nicolas Michaux préfère avancer prudemment : "Une coupe du monde de biathlon on l'obtient pas en 2 ans donc on en parle pas forcément précise t-il, on fait nos armes sur des compétitions internationales et pourquoi pas dans 4 ans quand on aura franchi des étapes là peut être nous parlerons plus sérieusement d'autre chose"conclue t-il.