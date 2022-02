Une découverte du CrossFit au Mans au profit d'enfants malades

La salle CrossFit 72, située dans la zone industrielle au sud du Mans, organisait ce dimanche 13 février une journée de découverte de la discipline. Une initiative pour collecter des fonds pour l'association "Un sourire, un espoir", qui vient en aide aux enfants malades, organisée par des étudiantes en BTS NDRC (Négociation, digitalisation et relation clients).

L'occasion pour les curieux de s'essayer à cette méthode d'entraînement intensif, mêlant endurance, gymnastique et haltérophilie. "C'est vraiment dur le CrossFit, je savais que c'était très physique, mais je ne pensais pas autant", raconte Fabien, un étudiant qui se rend pourtant régulièrement à la salle de sport. "Peut-être que je reviendrais, je ne sais pas."

"Ça devient addictif"

"J'avais beaucoup d'aprioris avant sur le CrossFit, je pensais que ça tuait les articulations", explique Sandra, le visage aussi rouge que son t-shirt fluo. "Mais j'ai réalisé que ce n'était pas le cas et je trouve ça super maintenant. Ça devient addictif en fait." Elle s'est inscrite à la salle il y a trois mois. Durant la journée, une soixantaine de personnes ont participé aux activités, principalement des adhérents de la salle.

"On s'est dit que c'était une bonne occasion de collecter des fonds et faire connaître le CrossFit", précise Nancy, l'une des étudiantes à l'origine du projet et elle même pratiquante de la discipline. Ce qui n'a pas manqué de rencontrer un écho chez Mike Montandon, le coach et co-gérant de la salle : "j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé à cause d'un accident que j'ai eu quand j'étais plus jeune au niveau des jambes", raconte-t-il. "Donc quand on peut aider des gens qui ont des problèmes de santé, on le fait avec plaisir."

Des fonds pour Robin et Anaïs

Ces fonds permettront notamment à l'association Un sourire, un espoir, de financer deux projets bien précis. "C'est pour réaliser le rêve d'un petit garçon de dix ans qui s'appelle Robin, d'aller faire une randonnée en chiens de traineau, donc on va financer à toute sa famille un séjour au ski", détaille Yohann Roussel, son président. "Le deuxième projet, c'est pour une petite qui s'appelle Anaïs. C'est pour financer une opération en Espagne pour retrouver l'usage de ses jambes."

"Plus on va récupérer d'argent, plus on pourra avancer dans ces projets et avec d'autres enfants car on a des listes d'attente sur certains dossiers", poursuit-il. La prochaine opération de collecte sera un loto solidaire à la salle polyvalente de Ruaudin le samedi 19 février, à 18h.