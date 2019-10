Une délégation chinoise d'espoirs de l'athlétisme à Niort

Niort, France

"Huānyíng, bienvenue à Niort", lance Jérôme Baloge, le maire de Niort lors de l'accueil officiel de cette délégation chinoise, composée de onze jeunes espoirs de l'athlétisme, ce jeudi soir à la mairie. Ces athlètes restent dans les Deux-Sèvres jusqu'au dimanche 3 novembre.

Ils sont âgés entre 14 et 17 ans. Ils pratiquent le sprint, le saut en hauteur ou encore le saut à la perche et vont notamment s’entraîner sur la piste du stade René Gaillard. "Leur niveau correspond à celui des meilleurs français dans leur catégorie d'âge. Chez les garçons, 10"85 au 100 mètres, 15,90 mètres au triple saut. Chez les filles, 11"99 au 100 m, 6,13 mètres à la longueur", précise Danielle Desmier, présidente du stade niortais athlétisme.

Même si ce n'est pas la période de l'année la plus propice à la pratique de l'athlétisme à cause de la météo, ces jeunes comptent bien profiter de leur séjour à l'image de Jing, 14 ans, qui fait du saut en hauteur : "je suis heureuse de venir en France. C'est un joli pays. J'espère apprendre différentes techniques, les techniques françaises et échanger avec les athlètes français". Ces jeunes visent les Jeux Olympiques de 2024 et 2028.

Niort ambitionne de devenir centre de préparation aux Jeux

De son côté, Niort aussi compte bien en profiter. La préfecture des Deux-Sèvres espère devenir centre de préparation aux Jeux de Paris 2024. Dans cette optique, l'accueil de ces sportifs peut être un plus. "Cela peut nous aider parce que le bouche-à-oreille peut dire Niort a accueilli une délégation chinoise", estime Alain Baudin, adjoint au maire de Niort. C'est sur l'escalade, l'équitation et la natation que la ville se positionne surtout, compte tenu de ses équipements. La liste officielle des centres de préparation aux Jeux sera mise à disposition des délégations après les JO de Tokyo 2020.