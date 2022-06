Une démonstration de MMA au Parc de la Colombière à Dijon

L'évènement "Faîtes du sport", organisé samedi 25 juin au Parc de la Colombière à Dijon, est l'occasion de s'essayer à de nouvelles disciplines sportives. Pourquoi pas le MMA, ce sport de combat qui mélange plusieurs arts martiaux ? On va au delà des clichés sur ce sport avec le club Fight 21.

On va transpirer, ce samedi 25 juin 2022, dans les allées et sur les pelouses du Parc de la Colombière à Dijon. C'est le retour de l'opération "Faîtes du sport", organisée par l'Office municipal du sport de Dijon. Un mot d'ordre pour les organisateurs : "une incitation à pratiquer". C'est l'occasion de s'essayer, gratuitement, à de nouvelles disciplines sportives, grâce à la présence d'une cinquantaine d'associations. "Gymnastique, danse, aïkido, natation, roller, football américain, handball", indique par exemple l'OMS Dijon. Et pourquoi pas ... au MMA ? MMA pour "arts martiaux mixtes" - "mixed martial arts" en anglais - le nouveau nom du free fight, autorisé en compétition en France seulement depuis 2020. Une démonstration est organisée dans un octogone installé par le club Fight 21.

Pourquoi un octogone et pas un ring classique ? Réponse de François Poiret, directeur technique et coach chez Fight 21 Dijon Copier

François Poiret, directeur technique et coach chez Fight 21, raconte ce qu'est le "combat light" Copier

