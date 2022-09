Une dizaine de clubs sportifs amateurs soutenus en Indre-et-Loire par un système de sponsoring mutualisé

C'est la rentrée -aussi- pour les clubs sportifs d'Indre-et-Loire, qui ont retrouvé du souffle depuis la crise du Covid-19 mais dont beaucoup souffrent encore du manque de bénévoles et des moyens réduits. En Touraine, une dizaine de clubs ont été soutenus la saison dernière par un système de sponsoring assez nouveau, imaginé par une start-up orléanaise. Son but : proposer du sponsoring sur mesure à de grandes entreprises pour soutenir le sport amateur.

Rassembler les clubs amateurs pour obtenir une visibilité suffisante

L'objectif de l'entreprise "All Sponsored" est de débloquer de gros fonds de dotation pour les distribuer à plusieurs clubs. L'idée vient de Stevens Lucereau, qui a été éducateur dans un club de foot et a connu la galère du financement. "Mon club n'intéressait pas les grandes entreprises. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de rassembler les clubs amateurs pour obtenir une visibilité suffisante aux yeux des grandes entreprises" explique le patron de la start-up. Stevens Lucereau a eu du flair : quelques mois après la création de son entreprise, la pandémie de coronavirus commençait et aggravait les difficultés des clubs.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'aide prend souvent la forme de jeux de maillot gratuits pour les clubs, manière pour l'entreprise, notamment, de renforcer son ancrage local, comme Foncia avec les rugbymen de Saint-Pierre-des-Corps. Le groupe immobilier, constatant une emprise territoriale moindre de son agence implantée dans la commune, a désormais son nom sur les maillots. Autre grande entreprise à investir sur le sport amateur: la caisse d'épargne Centre, sponsor de plusieurs clubs de Touraine, comme club de basket de Château-Renault (CRAB).

Ce sont de beaux maillots, que les enfants sont ravis de porter

"J'ai été surpris d'être contacté parce qu'on n'est pas un petit club mais on n'est pas un des plus importants d'Indre-et-Loire" explique le président du CRAB Jean-Marie Robin. "On doit remplir un petit dossier, faire des photos sur notre site, notre Facebook. Il y a quand même une condition, il faut que ce soit pour les jeunes. Acheter des maillots, c'est un certain coût, entre 400 et 500 euros par jeu de maillots. En trois ans, on en a eu six. En plus ce sont de beaux maillots, que les enfants sont ravis de porter." Les clubs ne sont pas choisis au hasard : ils correspondent à la volonté de l'entreprise d'investir pour un certain sport, un certain territoire. Et ils permettent à ces grands sponsors de garder un œil sur les meilleurs talents de Touraine, dans l'espoir, peut-être, de leur faire intégrer un jour une équipe professionnelle...