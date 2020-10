Equitation : une femme entraîneur de Sennones gagne le Grand Steeple-Chase de Paris

Louisa Carberry et le cheval Docteur de Ballon qu'elle entraîne à Senonnes dans le Sud-Mayenne ont remporté ce dimanche le Grand Steeple-Chase de Paris à l'hippodrome d'Auteuil, course d'obstacles majeure. C'est la deuxième fois en deux ans qu'une femme grimpe sur le podium.

Ce dimanche 18 octobre, le Grand Steeple-Chase de Paris, la course la plus spectaculaire de l’année (6000 mètres, 23 obstacles), a été remporté par le cheval Docteur de Ballon et son jockey Bertrand Lestrade, l'entraîneur du cheval est une femme Louisa Carberry, elle vit à Senonnes dans le sud de la Mayenne.

Docteur de Ballon prenait le départ comme outsider et a créé la surprise. Il offre une première victoire dans cette épreuve mythique à son entraîneur, la jeune Louisa Carberry, "je suis très fière, de mon cheval et d'avoir gagné, confie Louisa, c'est un vrai bosseur, pas du genre câlin".

C’est la deuxième fois en deux ans qu’une femme entraîneur s’impose dans le Grand Steeple-Chase de Paris. L’an passé, Carriacou avait gagné ce grand prix pour l’entraînement d’Isabelle Pacault. Louisa Carberry reconnait que peu de femmes se distinguent dans ce milieu très masculin : "mais ça devrait changer car on voit de plus en plus de jeunes femmes dans les écuries, on voit aussi de plus en plus de femmes jockers."