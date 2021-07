“Une fierté d’avoir pu partager avec Jean-Pierre Jaussaud” - Philippe Sinault, patron du team Alpine

La famille et les amis de Jean-Pierre Jaussaud, décédé la semaine dernière à l'âge de 84 ans, se retrouveront ce vendredi à Caen (14h30, Église Saint-Gilles) pour les obsèques de l’ancien pilote. Ils viendront rendre hommage à un homme unanimement apprécié, qui avait marqué le sport automobile français avec ses deux victoires aux 24 Heures du Mans 1978 et 1980. Philippe Sinault avait découvert “papy Jaussaud” en 2013, lorsque sa structure Signatech s’était associé avec Alpine pour le grand retour de la marque sur les circuits. Il a vite apprécié ce personnage charismatique et inspirant pour la jeune génération de pilotes.

France Bleu : Alpine perd l’un de ses plus beaux ambassadeurs avec Jean-Pierre Jaussaud ?

Philippe Sinault : Oui c'est une terrible nouvelle. Même si on savait qu'il avait la santé fragile. Mais on avait tendance à l'oublier chaque fois qu'on le voyait, tant son sourire était resté identique et intact. C’est une fierté pour nous d'avoir pu partager beaucoup de moments avec lui.

FB : On le voyait souvent dans le stand Alpine, au Mans !

PS : Ça a été un des tous premiers à m'appeler dès le début du projet, alors que je ne le connaissais pas. On s'était juste un peu croisés. Il représentait tellement les valeurs de la marque ! Et de belles valeurs aussi pour guider nos pilotes. Quelque part, il faisait partie de la famille.

Les images de 1978 pour inspirer les pilotes 2018

FB : En 2018, pour le quarantième anniversaire de sa victoire avec Alpine, vous avez montré un documentaire aux pilotes !

PS : Exactement ! On s’est réunis dans le motorhome et on a passé en effet des images de la victoire de Jean-Pierre en 78. Juste pour dire aux pilotes pourquoi nous étions là. Les fondations, les fondamentaux, certains avaient su les écrire avant nous et on devait être porteurs de ces valeurs dans la continuité.

FB : Pour des pilotes qui n’étaient pas nés en 1978, c’était une découverte ?

PS : Oui il fallait leur expliquer qui était Jean-Pierre. Même si c'est un nom qu'ils avaient entendu, forcément, dans l'environnement de l'équipe et de notre constructeur partenaire Alpine. Mais à chaque fois que les pilotes ont pu le rencontrer, les échanges ont été longs et fructueux !

FB : Et pour vous qui avez 55 ans, quel regard portez-vous sur le pilote Jean-Pierre Jaussaud ?

PS : Certainement l'expression la plus représentative de cette période : à cœur vaillant rien d'impossible ! Et en plus, ce binôme improbable de Pironi en termes de profil et de générations. Cela a contribué à la légende. Jean-Pierre était très discret, jamais à se mettre en avant, mais au volant c'était juste le plus abouti des pilotes !

Il sera avec nous lors des prochaines 24 Heures du Mans

FB : Dans moins d’un mois, ce seront les 24 heures du Mans. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous allez faire en sorte que Jean-Pierre soit là à travers un hommage ?

PS : Oui, forcément. Mais je ne veux pas forcer le trait. D'abord parce que ce n'est pas l'esprit qui animait Jean-Pierre et le nôtre. Il faut trouver le bon dosage. Il sera avec nous, c’est une certitude et ça décuplera encore plus notre envie de faire quelque chose de bien !

Les 21 et 22 août prochain, Alpine disputera pour la première fois depuis 1978 les 24 Heures du Mans dans la catégorie reine, avec l’espoir de remporter le classement général. De 2013 à 2020, l’entité Signatech-Alpine a disputé le championnat LMP2, avec trois victoires de catégories dans les célèbres 24 Heures.