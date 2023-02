Une grande équipe de volley féminin à Romans ?

Céline Reny, Nicolas Taravello et quelques joueuses du VBR

Les féminines du volley ball Romanais évoluent au deuxième niveau national, les Drômois et les Romanais eux même n'ont pas conscience de l'ascension du club et de l'équipe fanion qui joue ce samedi 11 février un match couperet pour rejoindre les playoff du championnat élite.

Nicolas Taravello et Céline Reny, partenaires devenus dirigeants du clubs cette année ont affiché un objectif ambitieux et réfléchi en bons chefs d'entreprise: atteindre l'élite nationale dans 3 ans et la nationale 3 pour l'équipe B.

Cette saison 2022-2023 devait être une année de transition avec le maintien en ligne de mire, mais ce week-end, Romans se trouvera en compétition à distance avec Mougins pour la quatrième place de la poule, synonyme de playoff, une situation inespérés en début de saison avec une équipe totalement remaniée juste avant la reprise.

Les jeunes damiers (tel est leur maillot) se déplaceront samedi à Sens en Bourgogne pour une place en playoff c'est à dire au pire la certitude du maintient.

Cette semaine les dirigeants ont réaffirmé leur confiance au coach Maximilien de Parmentier et vont renforcer l'encadrement à ses côtés pour la mise en place d'un pôle jeunes.

