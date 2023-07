Une grande fresque se dessine dans un champ de Montagny, pour le passage du Tour de France

De la paille pour le Jaune, de l'herbe fraîche pour le vert, des graviers pour le rouge et du compost pour le noir. "Là je dois bien avoir vingt tonnes de compost" détaille Cédric, un jeune agriculteur de Montagny qui participe activement au projet. Avec lui, une cinquantaine de bénévoles comme lui sont dans les derniers préparatifs pour faire un dessin de 10.000m² dans un champ de Montagny. Le but est d'être visible ce jeudi 13 juillet, pour le passage des coureurs lors de la 12ème étape du Tour de France.

Les préparatifs de la grande fresque dans le champ de Montagny - FNSEA

Les derniers traits de "crayons" doivent être posés ce mercredi, la veille du départ. Le dessin représente quatre cyclistes en rangs serrés (300m² chaque coureur environ) entourés du message "Ensemble on va plus loin - AGRI42". Il a fallu plus d'une semaine pour tout mettre en place. Avec, à la clé, seulement quelques secondes de diffusion télévisée grâce à l'hélicoptère qui retransmet la course. "On sait qu'on ne restera pas même une minute à l'antenne, mais l'important c'est qu'on sera tous fiers du travail accompli et de voir le résultat" reconnait François Garrivier, éleveur bovin et vice-président de la FNSEA dans la Loire. C'est également, selon lui, une façon de communiquer sur le travail des agriculteurs. Les syndicats agricoles participent pour la quatrième fois à l'élaboration d'une grande fresque pour le passage Tour de France.

La ville départ se pare également, à Roanne quelques décorations fleurissent dans les rues et sur les ronds-points. L'association de commerçants organise même un concours de la plus belle vitrine, une façon d'amener le tour de France jusque dans les rues piétonnes.

Des roues de vélo dans l'arbre, sur un rond point de Roanne. © Radio France - Célestin Navarro

Et même tout le long du parcours, les décorations à l'effigie de la grande boucle sont déjà de sortie. On retrouve beaucoup de fanions aux couleurs des maillots des coureurs, jaune, vert, blanc à pois rouge. C'est notamment le cas à Perreux, et sur la route vers Montagny.

Au bord d'un rond-point, à l'entrée de Perreux © Radio France - Célestin Navarro