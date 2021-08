L'Université de danse country à Issoudun jusqu'à dimanche

Ces animateurs de danse country sont venus de toute la France pour approfondir leurs connaissances à l'Université d'été de la Fédération francophone de Line Country Danse (FFLCD), dont le siège est à Issoudun. Au programme de cette université, des stages de perfectionnement des différents pas de danse et de reconnaissance de musique country, le tout sur 228 cours organisés sur cinq jours, jusqu'à dimanche.

Un stage nécessaire pour les pratiquants

Pour certains de ces animateurs comme Sandrine originaire de Provins en Seine-et-Marne, il était nécessaire de réapprendre les mouvements : "On s'est aperçu qu'on exécutait mal certains pas et certains mouvements qu'on avait appris", explique-t-elle. "Avec le temps, on les déformait à force de danser. Du coup, j'ai voulu aller à cette université pour pouvoir transmettre de nouveau quelque chose de qualité pour le plaisir de danser et sans se faire mal". Pour d'autres, ces stages dans l'Indre sont le moyen d'apprendre de nouvelles techniques. "J'ai découvert des pas que je connaissais pas", se satisfait Lydie, venue de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. "J'apprends à améliorer les pas que je connais et à y mettre des noms. Je vais apprendre à décortiquer des chorégraphies, à les lire, puis à connaitre de nouvelles musiques".

Tout le monde peut venir s''initier à la danse country

Pour cette université, des amateurs avertis, mais pas uniquement. Le grand public peut aussi venir s'initier à cette danse. Hervé Cannone, le président de la Fédération Francophone de Line Danse Country tient à ce qu'elle soit accessible au plus grand nombre. "Au départ, nous avions réservé cette université aux enseignants de danse", raconte-il. "Mais on s'est rendu compte que le danseur dit normal qui n'est pas enseignant avait lui aussi besoin de se perfectionner. Et donc, nous avons développé ça pour tout le monde". Une initiation pour le grand public aura lieu ce dimanche à 10h au centre des Congrès d'Issoudun.