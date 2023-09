Une jeune dijonnaise dans le Top 10 de l'halterophilie mondiale

206 kilos à bout de bras. Cela vous semble énorme ? Et pourtant c'est le total des poids soulevés par Vicky Graillot, jeune dijonnaise de 23 ans ce weekend lors des championnats du monde d'Haltérophilie à Riyad (Arabie Saoudite). Ce resultat la classe 7° de sa catégorie

"Vicky prenait part au Plateau A des championnats du Monde à Riyad dans la catégorie des 64kg" détaille un communiqué de son club, le HMDB21 (Haltérophilie Musculation Dijon Bourgogne 21)

"C’était ses seconds championnats du monde et elle avait à cœur de bien faire après une saison très compliquée : un échec à ses premiers championnats du Monde en décembre 2022 en Colombie et une blessure avec 3 mois d’arrêt de février à mai."

"Cette fois-ci elle avait la rage, elle voulait faire finaliste et c’est chose faite ! 7ème mondiale en tentant le tout pour le tout à son dernier essai pour décrocher une médaille au mouvement de l’épaulé jeté avec une barre qu’elle n’avait jamais réalisé. Nous avons assisté à une vraie bagarre à 122kg, après un épaulé chercher avec les tripes, elle manque malheureusement le jeté."

Performance historique pour le club dijonnais

"Elle réalise une performance historique pour le HMDB21. Vicky est grande maintenant et elle sait nous le prouver à chaque sortie internationale. En trois ans elle a ramené 6 médailles en compétitions internationales de référence. C’est impressionnant et c’est un vrai exemple pour nos jeunes !

À l’arraché, le premier mouvement de la compétition, Vicky réalise 90kg avant de tenter 92kg barre qu’elle n’a pas réussi à stabiliser au dessus de sa tête. Son total pour faire 7ème est de 206kg."

"Elle nous promet une belle saison et vous donne déjà rendez-vous pour sa prochaine compétition en Grèce organisée par l’European Weightlifting Federation sous un nouveau format de compétition."