Une journée 100 % filles pour les inciter à faire du sport en Ardèche

En classe de troisième ou au lycée, en Ardèche, cinq cents élèves ont participé à une journée sport 100 % filles. Une opération pour promouvoir le sport chez les filles. En Ardèche, elles représentent 40 % des inscrits à l'UNSS (l'union national du sport scolaire) contre 60 % chez les garçons. Cette journée était aussi l'occasion de faire de la prévention autour des discriminations.

Reconnaissables avec leur tee-shirt bleu UNSS, les élèves d'une trentaine de collèges et de lycées d'Ardèche se succèdent sur les différents ateliers au gymnase Jean Gilly du Pouzin. Certaines s'essayent au basket, à l'escalade et d'autres échangent avec des associations comme le MRAP (Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples).

"Lutter contre la sédentarité et encourager l'égalité et la parité" voilà l'objectif de la journée, pour Thierry Aumage, directeur académique des services de l’Ardèche. En effet, selon lui, les filles sont moins nombreuses que les garçons à s'inscrire aux activités UNSS dans le département. "J'ai arrêté le sport, je n'avais plus la motivation " avoue Anna au collège de Cheylard.

Une collégienne Ardéchoise n'est pas étonnée par ce constat : "je n'en faisais pas, car je n'appréciais pas forcément de faire du sport. J'avais envie d'avoir du temps quand je rentrais chez moi. Là, je me suis inscrite à l'Association Sportive avec le collège. C'est vrai qu'à l'AS, il y a plus d'activités basket et futsal qui attirent davantage les garçons".

Dans le domaine associatif et dans les clubs sportifs, l'écart entre les filles et les garçons se creuse également selon la direction académique. "C'est important de montrer que les filles et les garçons peuvent pratiquer la totalité des sports. Certaines activités sont aujourd'hui ouvertes à la mixité. D'ailleurs, dans les programmes d'éducation sportive, nous le démontrons. On fait du badminton de manière totalement mixte par exemple."