Une journée à Roland-Garros pour des jeunes tennismen du Territoire de Belfort

C'est le rêve de tous les petits tennismen. Passer une journée à Roland-Garros ! Eh bien, il devient réalité ce mercredi pour 18 jeunes de 9 à 11 ans de plusieurs clubs du Territoire de Belfort. Ils ont été sélectionnés par le comité départemental de tennis qui a retenu d'office les cinq champions départementaux et invité les autres (avec 15 euros de participation (trajet et billets)). Les enfants sont licenciés à l'ASM Belfort, Giromagny, Grandvillars, Delle, Beaucourt, Danjoutin ou encore Sermamagny. Et vont donc voir les stars mondiales de la petite balle jaune sur les courts de la Porte d'Auteuil.

Sur le court central

Pour tous ces tennismen en herbe (en terre battue pour le coup !), il s'agit d'une expérience unique, sauf pour Lucien, 11 ans, du club de Giromagny, déjà invité l'an passé "Quand ma maman m'a dit que je pouvais y retourner je n'ai pas hésité une seconde, j'étais ultra content, j'avais le sourire jusqu'aux yeux". Il faut dire que, comme l'an dernier, Lucien va avoir la chance de revoir les matchs sur le court central, rien que ça "Il est énorme, magnifique, et j'ai vu Zverev en quarts de finale l'an dernier". Pour Hugo, 9 ans, du club de Sermamagny, ce sera en revanche une grande première "J'ai déjà plein de matchs à la télé, et là on va les voir en vrai, de tout près. Je m'attends à ce que ça aille beaucoup plus vite", ce que confirme Lucien "Ca tape fort".

Chouchous et souvenirs

Les dix-huit enfants invités ne savent pas encore à quels matchs ils vont assister, mais ils ont déjà leurs favoris "Zverev, Tsitsipas, et Alcaraz", surtout l'Espagnol d'ailleurs "C'est lui que je préfère" insiste Lucien alors qu'Hugo le dit tout de suite "Je n'aime pas Djokovic!" Quoiqu'il en soit, tous ont envie de ramener un souvenir de leur journée à Roland "des balles" espère Hugo, sauf que c'est interdit "alors une serviette ou une casquette" comme celle que porte déjà Lucien. "C'est une opération de convivialité, et j'espère que ça va les motiver à continuer le tennis, à s'entraîner pour arriver à un haut niveau, et leur apporter l'amour du jeu et de la compétition" glisse Céline Thimel, présidente du comité départemental de tennis du Territoire de Belfort, à l'origine de cette journée. Dans le Doubs, ce sont une quarantaine d'enfants qui sont invités ce mercredi à Roland-Garros par le comité départemental de tennis du Doubs, une dizaine pour la Haute-Saône.