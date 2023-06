Objectif les Championnats du monde de Twirling pour une jeune du Loiret

C'est une discipline sportive qui souffre d'une image un peu vieillotte : le Twirling bâton. Et pourtant on est loin de l'époque des majorettes. Il existe une Fédération nationale et des compétitions internationales. Et le Loiret a une championne. Elle s'appelle Cécilia Boucard, elle a 17 ans. Elle est élève en terminale au lycée de Beaugency et elle passe le Bac en ce moment.

Cécilia pratique le twirling depuis son plus jeune âge et elle évolue désormais au plus haut niveau. Après avoir participé l'été dernier à la coupe d'Europe en Espagne, son nouveau défi ce sont les Championnats du monde à Liverpool, du 7 au 13 août prochain.

"Il manque encore 1.000 euros pour financer le projet"

Elle a été sélectionnée par la Fédération française mais elle cherche encore des sponsors car le déplacement coûte cher. L'avion + l'hôtel + l'hébergement et la nourriture durant une semaine, à deux sur place avec sa maman qui est aussi son entraineur, c'est un budget estimé à 3500 euros.

Elles ont déjà réussi à récolter 2500€ "grâce à des tombolas, des ventes de gâteaux et plants de tomates sur des vide-greniers" explique Séverine la maman. "Nous savons que c'est compliqué en ce moment pour tout le monde mais c'est vrai que pour ma fille, c'est un rêve de participer à cette compétition".

Cécilia est entrainée par sa maman qui est ex-championne elle aussi de tiwrling - Lydie Lahaix

Séverine Boucard entraine sa fille trois à quatre fois par semaine, au gymnase du collège Nelson Mandela de Saint-Ay. Elle même a fait partie quand elle était jeune de l'équipe de France, aujourd'hui elle est admirative de sa réussite. "Le twirling est une discipline très physique, qui allie la danse, la gymnastique et il faut de vraies capacités mentales. L'avantage de Cécilia c'est sa sensibilité, elle arrive très bien à exprimer et à transmettre ses émotions".

"J'ai vraiment envie d'y aller"

Cécilia fait partie des six athlètes françaises sélectionnées dans sa catégorie pour ces Mondiaux. Elle ne vise pas forcément le podium parce que la concurrence est rude. Les japonaises sont au dessus du lot, "les australiennes, les américaines et les canadiennes sont également redoutables" reconnait Séverine. Mais Cécilia avait fini première de sa catégorie (séniors) en 2019 à la Coupe du monde qui avait lieu à Limoges. Ces championnats elle en rêve même si elle le dit, "cela me stresse beaucoup".

Objectif Liverpool pour Cécilia et Séverine Boucard - Lydie Lahaix

Il n'empêche, le mois dernier lors d'une compétition en Espagne Cécilia a décroché trois médailles, deux en bronze et une argent. Actuellement en pleines révisions du baccalauréat, la jeune fille croise les doigts pour cet été. Ce voyage en Angleterre c'est son principal objectif. Pour les aider, vous pouvez contacter le 06.19.48.44.69. Il y aussi en ligne une cagnotte leetchi, qui a permis de récolter pour l'instant 250 euros.