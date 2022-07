Une Mayennaise double championne du monde militaire de parachutisme en Autriche

Elle était déjà double championne de France de parachutisme ascensionnel, elle devient donc double championne du monde militaire. Laura Jaguelin, 22 ans, a remporté ce double titre aux championnats du monde militaire de parachutisme ce 29 juin dernier à Güssing, en Autriche avec son équipe, la compétition se déroulait du 20 au 29 juin dernier. Cette Mayennaise devient donc championne du monde militaire par équipe de précision d'atterrissage et de combiné des Nations (trois disciplines confondues).

Laura Jaguelin et son équipe sur le podium. - Laura Jaguelin

Laura Jaguelin félicitée lors de sa victoire en équipe en Autriche. - Laura Jaguelin

"Une très belle reconnaissance"

"On est carrément heureuse d'avoir pu atteindre ce titre de championne du monde", réagit Laura Jaguelin interrogée sur France Bleu Mayenne, "c'est une très belle reconnaissance de tout le travail qu'on fournit toute l'année parce que c'est énergivore, c'est chronophage, ça nous demande même des investissements financiers et de pouvoir atteindre ce titre c'est la plus belle des reconnaissances". Aujourd'hui assistante d'éducation dans un lycée à Caussade, près de Montauban, a encore des frissons en repensant au podium, "entendre la Marseillaise c'est beau, on avait toutes les larmes aux yeux et c'est beaucoup de fierté d'avoir pu représenter la France sur une échéance comme ça".

Elle n'oublie pas sa Mayenne natale et son club du Stade lavallois qui l'a vue grandir, "pour ce club où j'ai commencé, pour la Mayenne, pour mes souches, c'est vrai que pouvoir montrer qu'on a des sportifs et de montrer que dans le département on a des jeunes qui sont investis et qui gagnent, ça fait plaisir".

Cette belle équipe est donc championne du monde militaire par équipe de parachutisme en précision d'atterrissage et au combiné des Nations. - Laura Jaguelin

Championnes dans la précision d'atterrissage, la voltige et le vol relatif

Laura Jaguelin et ses coéquipières terminent donc à la première place du combiné des Nations, composé de trois épreuves : la précision d'atterrissage, la voltige et le vol relatif. La première discipline est celle de la Mayennaise et se passe à 1.500 mètres d'altitude où le but est d'atterrir dans une cible en étant le plus précis possible, la seconde consiste à faire des figures imposées en s'élançant à 2.500 mètres d'altitude et la dernière consiste à faire des figures à plat dans le vide dans un ordre bien précis en partant de 4.000 mètres d'altitude.

Les prochaines échéances vont vite arriver pour la Mayennaise : deux Coupes du monde, fin août à Thalgau, en Autriche et fin septembre à Locarno en Suisse.