Une Mayennaise participe à la première compétition mondiale de vol en soufflerie

Du 19 au 20 mai, la Fédération Française de Parachutisme organise, dans les Bouches-du-Rhône, la première compétition mondiale de vol en soufflerie réservée aux personnes en situation de handicap moteur. Claire Duverger, 28 ans et licenciée à Laval se prépare et possède un parcours détonnant.

Une Mayennaise excelle en vol en soufflerie ! Dans une combinaison les athlètes se lancent dans un tube qui produit de l'air à grande intensité. Le but est ensuite de toucher des points sur la paroi du tube. Une discipline qui fait partie de la Fédération Française de Parachutisme. Cette dernière organise le jeudi 19 et le vendredi 20 mai, dans les Bouches-du-Rhône, la première compétition mondiale de vol en soufflerie réservée aux personnes en situation de handicap moteur. La Lavalloise Claire Duverger va y participer. Une belle revanche pour cette Mayennais de 28 ans.

Claire Duverger est née prématurée à seulement six mois. Elle n'a jamais pu faire usage de ses jambes. Rien ne la prédestinait à sauter dans les airs. Et pourtant, en 2011, par le biais d'une connaissance, la jeune femme saute en parachute grâce à l'association Marathon Soleil. "_Je me suis retrouvée dans cet avion à 4.000 mètres d'altitude et j'ai adoré les sensations_. C'est comme ça que c'est devenu mon sport. À l'école j'étais dispensé de sport et là je me suis dit : "mais en fait, le sport, c'est cool". C'est juste que je n'avais pas testé le bon" sourit la jeune femme de 28 ans.

Le sport n'était pas vraiment un centre d'intérêt pour Claire Duverger. Son année scolaire en cinquième n'avait rien arrangé. "Au collège j'ai fait une mauvaise rencontre avec un prof de sport. Ça s'est très mal passé. J'ai été harcelée, humiliée pendant un an. Ca été la goutte d'eau et j'ai décidé d'arrêter le sport, parce que quand on vous dit que vous n'êtes pas capable et que vous pouvez rien faire à onze ans, on finit par le croire. Du coup j'avais arrêté, je prévoyais des séances de kiné à la place" raconte la Mayennaise.

De la chute libre dans un tube en plexi !

En 2014, Claire Duverger s'initie au vol en soufflerie. Elle se jette sans son fauteuil dans des tubes de plexiglass. Des turbines produisent de l'air à grande vitesse. La jeune femme nage dans le bonheur. "J'aime beaucoup quand les gens me disent "Olala ta vie, elle doit être triste, ça doit être compliqué". Alors oui, on ne va pas se mentir, sur plein de sujets ça peut être compliqué. Les gens s'imaginent qu'on ne peut rien faire mais quand on leur dit "ben-moi si le week-end, je saute dans un avion ou je vais voler en soufflerie ou quand des valides me disent "je ne pourrai pas faire ça, j'ai peur" et bien pour moi c'est un petit moment de fierté" déclare Claire Duverger.

Un sourire que la Mayennaise espère avoir à la fin de la compétition mondiale de soufflerie, vendredi prochain. Claire Duverger a un objectif qu'elle souhaite pour l'instant garder secret.