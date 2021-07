Une médaille olympique pour l'Isère : l'argent pour Laura Tarantola en aviron

Il a fallu en passer par la photo-finish et c'est pour quelques centièmes d'avance que la victoire est italienne en finale de l'épreuve du deux de couple poids légers en aviron. On retiendra que Laura Tarantola, 27 ans et licenciée à l'aviron grenoblois, et sa co-équipière francilienne Claire Bové ont réussi à revenir sur les Néerlandaises, qui terminent 3e, pourtant en tête durant toute la course. C'est donc une deuxième place, derrière les Italiennes et devant les Néerlandaises.

"C'était un grand rêve de finir médaillée" - Laura Tarantola, juste après cette médaille d'argent

"Quand on passe la ligne, je ne sais pas de tout combien on est. Quand j'ai vu le panneau, je me suis dit qu'ils avaient dû se tromper", a déclaré au micro de France Télévisions l'Iséroise juste après cette finale. "C'était un grand rêve de finir médaillée", a-t-elle aussi confié.

Une belle récompense pour Tarantola, une récompense logique tant l'avironneuse grenobloise est en progression depuis plusieurs années. On se souvient qu'en 2018 elle avait signé un doublé championne du monde et vice-championne d'Europe en skiff poids léger, c'est en individuel. En 2019, avec sa complice Claire Bové, elles sont devenues vice-championnes d'Europe.

L'an passé, au moment d'évoquer le report d'un an de ces Jeux, elle affirmait relativiser estimant qu'elle et sa co-équipière étaient assez jeunes et qu'elles seraient plus fortes un an après. Cela leur a effectivement souri cette nuit.