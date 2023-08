Une Montpelliéraine aux championnats du monde de gymnastique rythmique

Une gymnaste du pôle espoir de Montpellier participe aux championnats du monde de gymnastique à Valence en Espagne du 23 au 27. Deux des trois gymnastes qui évoluent en individuelle en équipe de France s'entraînent au pôle de Montpellier. L'une d'elles, Maëlle Millet, participe aux championnats du monde comme titulaire, l'autre, Lily Ramonatxo, comme remplaçante. Elles préparent leurs chorégraphies depuis un à deux ans.

Au ballon, au cerceau, au ruban et aux massues, Maëlle n'aura qu'1 minutes 30 secondes pour faire ses preuves sur le praticable. Alors à quelques jours de l'échéance, le dernier entraînement est l'occasion de vérifier les moindres détails des chorégraphies et de se préparer mentalement. Lancers, pivots, équilibres, elles maitrisent leurs chorégraphies à la perfection. Ce jour-ci, elles doivent enchaîner la chorégraphie deux fois d'affilée sans faute. Car le jour de la compétition, la différence se fait sur de tout petits détails, rattraper l'engin sans le voir, à une main plutôt qu'à deux. Le but : assurer leurs enchaînements en glanant un maximum de points.

"On travaille le mental, c'est à peu près la même adrénaline qu'en compétition parce qu'il fait chaud, elles sont fatiguées, elles ont envie de réussir", explique Aleksandra Konova, l'entraîneuse de Maëlle et Lily. Comme tous les jours, les deux gymnastes s'entraînent depuis 8h30, jusque 15h pour un total hebdomadaire de 35h à 40h.

"Elles savent tout faire donc mon travail c'est de donner confiance, il n'y a pas grand chose à dire sur le côté technique. Elles se préparent pour le jour J, elles restent assez confiantes et calmes", constate Aleksandra Konova.

L'enjeu pour la gymnaste est de finir parmi les 18 premières gymnastes mondiales pour assurer sa place aux JO de Paris.

Au pôle espoir de gymnastique rythmique de Montpellier, les sportives arrivent au pôle à 11 ans et peuvent rester jusqu'à la fin de leur carrière. Les deux gymnastes gèrent leurs entraînements.

