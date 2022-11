Une nageuse ukrainienne "sereine" avant les championnats de France explique son entraîneuse du Stade Lavallois

L'athlète licenciée au Stade Lavallois Natation sera scrutée de près ce jeudi, aux championnats de France Élite en bassin de 25m à Chartres. Tetyana Afanasyeva, nageuse ukrainienne de 13 ans, est arrivée en France en mars avec sa maman pour fuir la guerre. La jeune fille excelle dans sa discipline et va participer jusqu'à samedi à ses championnats de France de natation. Une compétition à laquelle peuvent participer des délégations étrangères.

Une des plus jeunes nageuses

C'est une opportunité inédite pour la jeune ukrainienne explique son entraîneuse Léa Pineau. "Elle va se confronter à des nageurs comme Florent Manaudou ou Charlotte Bonnet__, qui seront aussi présents à cette compétition et qui eux, iront chercher des qualifications pour les championnats du monde de Melbourne au mois de décembre. Tetyana est née en décembre 2008, ce sera une des plus jeunes nageuses. On n'a aucun objectif précis sur cette compétition. Le but, c'est qu'elle prenne des repères pour que sur les prochaines compétitions nationales de ce niveau-là, elle soit prête et sache à quoi s'attendre" explique la technicienne du Stade Lavallois.

Objectif plaisir

Le plaisir comme maître mot des trois prochains jours, la jeune ukrainienne n'est pas intimidée par la compétition. "Elle est sereine, elle est heureuse. Heureuse de nager, heureuse d'être en France. Je la trouve très sereine par rapport à la saison dernière où elle sortait de son modèle ukrainien. Elle a le mental et la technique. Je pense que la technique qu'elle a apprise petite en Ukraine est exceptionnelle__. Elle glisse très bien. C'est de la correction technique sur des toutes petites choses qui peuvent faire la différence sur la course. Mais ce sont des petites corrections. À Laval, on a eu d'autres nageurs de très bon niveau comme Solen Lannic, qui a été dans les meilleures de sa catégorie d'âge. On a eu Bastien Roland aussi avant" déclare Léa Pineau.

Lors de ces championnats de France en bassin de 25m, Tetyana Afanasyeva s'alignera sur le 200m 4 nages (jeudi), le 400m 4 nages (vendredi), le 200m papillon et le 200m brasse (samedi).