Une nantaise va courir le marathon de New York

Il y aura une nantaise au Marathon de New York le dimanche 3 novembre. Pour tous les amateurs, c'est une course mythique. Il y a une liste d'attente, de plusieurs années, pour y participer. Gaëlle Chevreau est prête à prendre des étoiles dans les yeux.

Nantes, France

Quand on lui a proposé de faire le marathon de New York ce dimanche 3 novembre, la nantaise Gaëlle Chevreau s'est demandé "J'y vais? J'y vais pas?" Il faut dire que c'était assez inattendu. "Mais c'est compliqué de dire non, rigole-t-elle. Donc j'ai dit oui."

C'est mythique. Ce marathon, si on a l'occasion de le faire on le fait. Même quand on en a jamais fait. Au delà de la course, c'est New York - Fatiha Serbouti, présidente du club Serbouti Sport

Gaëlle Chevreau, à l'entrainement à Nantes © Radio France - Louis de Bergevin

Elle n'a jamais couru de marathon. Elle n'a jamais visité New York non plus, mais elle sait déjà un peu à quoi s'attendre. "Pour moi, ce n'est que les supers souvenirs que m'ont racontés les uns ou les autres. Donc je m'attend à quelque chose de formidable."

Une course, d'accord, mais aussi une visite

"Je suis contente d'aller visiter New York, se réjouit d'avance Gaëlle. On doit être vraiment aux avants postes pour découvrir l'ensemble des monuments dans une ambiance de folie. En tout cas c'est ce qu'on m'a décrit."

Qu'on se rassure, elle ne s'attend pas à une promenade de santé. "Ça va être dur, je n'ai jamais couru de marathon mais j'ai très envie de réussir à finir celui là."

Elle part aux Etats-Unis le mercredi 30 octobre et profitera de ses quelques jours pour visiter la ville.