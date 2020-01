Une nouvelle salle pour aider Le Mans Sarthe tennis de table à grandir

Le Mans, France

Tout a commencé en 2005, au mois de novembre. Cette nuit-là, le gymnase Davaze du Gazélec part en fumée. Sans abri, la section tennis de table trouve alors refuge à Victor Lair, près de l'hôpital. Du provisoire qui va durer 15 ans... Entre-temps, le club fusionne en 2017 avec l'ASL Renault pour devenir Le Mans Sarthe tennis de table. Et ce n'est donc qu'en ce mois de janvier 2020 que le club retrouve son emplacement initial, où vient d'être construite une salle dédiée à la pratique de la petite balle blanche. Coût du projet : 4,2 millions d'euros, financé à plus de 50 % par la ville du Mans.

"C'est une certaine émotion de revenir ici", indique le président du Le Mans Sarthe TT, Yannick Faveur. Mais ce sera surtout beaucoup plus pratique au quotidien : "À Victor Lair, la salle n'était pas spécifique donc on passait un certain temps, tous les jours, à monter et démonter les tables. Ça use le matériel, ça use les entraîneurs... Donc avoir cette salle spécifique et gagner du temps, c'est super !" Dotée en prime d'un club house, de quatre vestiaires joueurs, deux vestiaires arbitres et d'une capacité de 700 personnes (dont 300 spectateurs), le club aux 300 adhérents espère poursuivre sa croissance en développant notamment les pratiques loisir et scolaire. Mais aussi et surtout son équipe première féminine, le projet phare du club.

"On a recruté cette année deux joueuses étrangères pour tenter d'accéder à la Nationale 1, explique Claire Clavier, membre de l'équipe, et puis avec cette salle, l'idée c'est aussi de faire rêver les petites filles, les faire grandir pour qu'elle restent au club avec l'idée d'atteindre leur meilleur niveau." Un projet qui passera aussi par la création d'un centre d'entraînement à vocation régionale, que le club locomotive du tennis de table manceau espère bien monter, maintenant qu'il dispose des installations adéquates.

En attendant, ce nouvel écrin, que l'on présente comme l'une des plus belles salles de tennis de table du grand-ouest, accueillera de nombreuses compétitions, à commencer par les championnats départemental (9 et 10 mai) et régional (20 et 21 juin).