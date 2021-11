Une périgourdine médaillée de bronze aux championnats de France de cross

Maelle Porcher osait à peine en rêver. L'athlète licenciée au Dordogne Athlétisme termine 3e ce dimanche des championnats de France de cross dans la catégorie juniors. Elle décroche la médaillée de bronze sur l'hippodrome de Montauban. "J'ai encore du mal à m'en rendre compte, ce sont beaucoup d'efforts qui portent leurs fruits, a confié l'athlète de 19 ans au micro de France Bleu Périgord. On était sept potentielles sur le podium, j'ai été actrice de la course, j'ai mené, je suis contente de ma course de A à Z." Maelle Porcher avait déjà remporté le bronze cet été sur 1 500 m aux championnats de France juniors, c'est sa première médaille en cross.

L'athlète valide les critères pour se qualifier aux championnats d'Europe de cross

Avec cette performance, elle fait un grand pas vers les championnats d'Europe de cross organisés à Dublin le 12 décembre prochain. Elle valide les critères de sélection en terminant parmi les quatre premières des championnats de France. "Je n'osais pas en rêver. C'est énorme et je pense que ça peut donner le ton pour la suite de ma carrière", sourit l'athlète de Périgueux.

Dans la même compétition, le Bergeracois Yohan Durand se classe 45e du cross long, un mois après sa première place au marathon de Paris.

