Une pétition lancée contre le projet de Grand Prix de Formule 1 à Nice

"Non au projet de Grand Prix de France F1 à Nice". La pétition lancée il y a quelques jours par le Collectif Citoyen 06 a déjà presqu'atteint son objectif de 1.000 signatures. Preuve de l'inquiétude que suscite ce projet révélé ce week-end dans le quotidien L'Equipe par le patron de la F1 Stefano Dominicali, pour remplacer le Grand Prix de France au Castellet (Var). "Vous n’êtes sans doute pas au courant mais il y a un projet incroyable avec Nice, qui veut un Grand Prix. C’est génial parce que cela prouve que d’autres destinations dans votre pays s’intéressent à la F1. Nous allons nous pencher sur les dossiers et les étudier attentivement."

Estrosi ne ferme pas la porte

Contacté, le maire de Nice Christian Estrosi ne confirme pas mais ne ferme pas la porte non plus. "Il est agréable de faire envie plutôt que pitié. C'est un bel encouragement pour l'économie locale et le dynamisme de nos commerçants, restaurateurs et hôteliers". Un enthousiasme que ne partage pas l'association Collectif Citoyen 06.

Nous disons NON à ce projet totalement irresponsable. Et vous ?

"Alors que le réchauffement climatique accélère et va rendre la vie des habitants de Nice et des Alpes-Maritimes étouffante voire impossible, alors que la ville de Nice est très bruyante et polluée (500 morts prématurées par an), le maire Christian Estrosi multiplie les projets à contre-sens des urgences environnementales, sanitaires et sociales : soutien du projet d'extension de l'aéroport de Nice, et aujourd'hui le Grand Prix de France Formule 1 à Nice (le maire est aussi président du Grand Prix de France au Castellet)... Non, le territoire ne doit pas tourner exclusivement autour d'objectifs économiques. Parce que notre santé et notre bien-être, mais aussi l'avenir de nos enfants, doivent absolument primer sur ces projets insensés du vieux-monde, nous disons NON au projet totalement irresponsable de Grand Prix de Formule 1 à Nice ! Et vous ?"

Le lien vers la pétition >>> ICI