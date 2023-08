Une piscine mobile à La Longueville pour apprendre aux plus petits à bien réagir en cas de chute dans l'eau

Chacun à leur rythme les petits de 4 à 7 ans qui n'ont donc pas encore appris à l'école à nager font le tour du bassin en s'accrochant aux parois, ils mettent ensuite la tête sous l'eau petit à petit par palier avant d'apprendre à aller au fond du bassin d'1m40 de profondeur. Une piscine installée sous un chapiteau en face de la salle des sports de la commune de 2000 habitants qui doivent en temps normal rouler une vingtaine de minutes pour aller piquer une tête pour aller à la piscine la plus proche.

Ils ont droit à 2 leçons gratuites par jour de 45 minutes pendant 1 semaine. L'idée c'est d'apprendre à se débrouiller en cas de chute explique Grégoire Legrand un des 3 encadrants du comité départemental de Triathlon

"Si l'enfant vient à tomber, il est capable de se retourner, de revenir au bord et de se sortir lui même du bassin, on est sur la prévention des noyades tout simplement"

Des cours qui rassurent les parents

Marie a inscrit son fils qui va rentrer en CP, elle est ravi de ce bassin mobile qui s'est installé au milieu de sa commune rurale " Les cours commencent qu'à partir de 6 ans, donc là c'est bien pour les plus petits ! c'est rassurant pour arriver en CP et au moins savoir mettre la tête sous l'eau et pas paniquer"

Le bassin peut s'installer un peu partout cour d'école, salle des sports et ses dimensions 10m sur 6 sont un vrai atout pour habituer les enfants à l'eau selon Grégoire Legrand : "On peut tourner très vite autour du bassin, on est à leur hauteur, ils sont pas en train de regarder un géant qui leur explique des trucs de très loin ! le contact est beaucoup plus direct".

Souvent en une semaine les enfants sont capables d'avoir les bons gestes en cas de chute et pour les autres une petite piqure de rappel d'une semaine suffit selon lui.

Le comité départemental de triathlon qui a déjà programmé une nouvelle installation de cette piscine mobile pendant les vacances de la Toussaint dans le Cambrésis.