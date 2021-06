Du rêve d'enfant à la victoire en formule 1 : une première biographie sur Pierre Gasly

Son visage s’est affiché sur toutes les chaînes de télévisions françaises le 6 septembre dernier. Pierre Gasly, en remportant le Grand Prix d’Italie sur le mythique circuit de Monza, mettait un terme à 24 ans sans victoire d’un pilote français en formule 1. La biographie “Gasly le magnifique”, construite autour de ce jour de gloire, permettra aux lecteurs de comprendre le cheminement du jeune normand jusqu’à la discipline reine du sport automobile. Cette formule 1, aussi désirée que sélective, avec seulement 20 pilotes titulaires sur une grille de départ.

Podium Monza 2020 : Pierre Gasly, premier Français sur la plus haute marche depuis Olvier Panis en 1996 © Maxppp - Miguel Medina

Un lien privilégié avec la famille

“Je connais la famille Gasly depuis plus de 30 ans” précise Frédéric Veille, l’auteur de cette biographie. Ce journaliste gravite dans le sport auto depuis des décennies. “Son grand-père était champion de karting, sa grand-mère était aussi une championne de karting. Et je connaissais déjà Jean-Jacques, le père de Pierre, quand il était sur les circuits.“ énumère Frédéric Veille. “Donc le petit Pierre je l’ai vu grandir. Je l’ai vu se développer au fil de sa carrière, pour devenir le champion qu’il est aujourd'hui".

Le livre n’est pas un récit chronologique de la carrière du pilote de F1. L’auteur a plutôt choisi d’aller interroger des proches du champion GP2 2016. Grand-parents, parents, frères et amis d’enfance ou camarades d’internat pendant la formation au pilotage. Chacun parle à la première personne du singulier pour raconter où et comment il a vécu ce jour de victoire à Monza. Ces témoins ouvrent aussi leurs livres de souvenirs pour décrire “leur” Pierre, qu’ils ont connu dans un cercle privé ou sur la piste, en pleine ascension dans les formules de promotions.

“J'ai eu des accès privilégiés qui m'ont permis de mieux comprendre Pierre et de mieux faire comprendre au lecteur qui est vraiment Pierre et comment il en est arrivé là” confie Frédéric Veille. Tous décrivent un Pierre Gasly compétiteur permanent, de ses premiers résultats scolaires jusqu’à la formule 1 en passant par de simples parties de tennis, de pétanque ou sur des jeux vidéo. L'esprit du Baron de Coubertin n’a jamais guidé le Bois-Guillaumais.

L'ombre d’Anthoine Hubert

Beaucoup des proches interrogés ont pour point commun d’avoir connu Anthoine Hubert, le pilote de formule 2, mort en course en 2019. C’était le meilleur ami de Pierre Gasly dans le paddock. Une complicité née au Mans, entre adolescents de 13 ans déjà sortis de leur cocon familial pour intégrer la filière sport-études de la FFSA. “Anthoine c’était plus qu'un proche, c'était carrément le binôme de Pierre. Ils ont toujours été ensemble” rappelle Frédéric Veille. Le drame est perceptible en filigrane dans les confidences de certains proches, un peu plus anxieux depuis le sinistre 31 août 2019. “La mort d'Anthoine a été un déclic dans la famille. On sait que le danger existe en sport automobile. Mais ce danger n'est pas trop palpable. Et là, quand un proche décède dans une course, on se rend compte que ça peut finalement aussi arriver à Pierre” souligne celui qui a évoqué ce sujet délicat avec les proches de Gasly.

Grand Prix de Belgique 2020 : Pierre Gasly vient se recueillir sur le lieu de l'accident mortel d'Anthoine Hubert un an plus tôt © Maxppp - Hoch ZWEI

Les téléspectateurs du Grand Prix d'Italie 2020 se souviennent du duel final entre Pierre Gasly et Carlos Sainz. Vingt-trois tours irrespirables pour les proches du Normand, tous scotchés quasiment en apnée devant leurs télévisions. Ils ont admiré la précision chirurgicale du pilotage de leur champion. Et sa capacité mentale à se pas se laisser inhiber par la pression. Des qualités développées lors de quelques épisodes difficiles dans sa carrière en montagnes russes. Son ami d’enfance Pierre Saubry explique par exemple la violence de sa rétrogradation de Red Bull à Toro Rosso en août 2019. “En l’entendant hurler de la sorte j’ai cru que quelqu’un était mort” dit-il en se remémorant ce cinglant coup de fil reçu par Gasly, alors en vacances entre amis à Ibiza. Mais le pilote ne s’est pas effondré. Il a su rebondir en devenant l’incontestable leader dans la “petite” écurie Red Bull, avec un premier podium dès le Grand Prix du Brésil 2019.

“12 ans, avec son dossier sous le bras, pour aller convaincre les sponsors” - Pascale GASLY, mère de Pierre

La pression ? Pierre Gasly répète souvent qu’elle l’accompagne depuis le début. Ses années kartings puis monoplaces ont été vécues avec l’impératif du résultat immédiat, pour convaincre les sponsors d’abonder les budgets pour la saison suivante. “Un jour nous sommes allés au Mondial de l’auto à Paris, avec un dossier sous le bras. Il avait 12 ans et c'est lui qui allait à la rencontre des décideurs. Certains se sont laissés convaincre par cet adolescent déterminé" explique Pascale Gasly, sa mère, impliquée dès le début dans ces démarches indispensables pour financer le -très cher- apprentissage du sport automobile. Toutes ses épreuves permettent de mesurer l’ampleur d’une ascension entre un rêve de gosse et une place sur la première marche d’un podium de formule 1. En attendant la confirmation à travers la difficile quête d'une deuxième victoire.