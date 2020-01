Une première piste d'athlétisme couverte dans les Landes

Mont-de-Marsan, France

Trois ans qu'ils attendaient ça ! Une piste d'athlétisme couverte et éclairée a été inaugurée ce mercredi 8 janvier. Elle se trouve sous la nouvelle tribune du Stade Boniface à Mont-de-Marsan. Elle mesure 55 mètres de long, composée de trois couloirs d'1.10 m de large avec au bout des planches d'appels et un sautoir en sable pour pratiquer le saut en longueur.

Cet équipement est unique dans les Landes. À l'abri de la pluie, du vent l'installation va être très utile pour pratiquer l'athlétisme en toute circonstance explique Jean-Luc Dufau, président de la section Athlétisme du Stade Montois et vice-président du Comité des Landes d'Athlétisme. C'est lui qui a imaginé l'installation : "Ça va servir déjà quand les conditions climatiques seront mauvaises, mais aussi quand elles seront bonnes pour préparer les compétitions en salle. Donc, nos sprinters, nos hurdlers, les courses avec haies, nos sauteurs en longueur, en triple saut vont pouvoir s'entraîner vraiment par tout temps. Et ça ne servira pas que pour courir, pourquoi pas le lancer de poids !"

Coût total de l'opération : 46.000 euros.

Environ 2.000 licenciés dans les Landes

Dans les Landes, il y a pas loin de 2.000 licenciés répartis dans 19 clubs d'athlétisme. Les plus importants étant le Stade Montois et l'US Dax. En comparaison, le rugby c'est environ 7.600 licenciés et ils sont plus de 12.000 pour le basket. Le nombre de licenciés dans les clubs d'athlétisme se maintient. Ce sont essentiellement des jeunes licenciés, garçons et filles. L'athlétisme comme les autres sports n'échappe pas au "trou d'air" arrivé au niveau espoirs, creux qui correspond à la fin du lycée et au départ dans des villes plus importantes pour les études.

Le nombre de licenciés repart à la hausse dans la catégories des vétérans, désormais après 35 ans, où l'on pratique essentiellement le trail, le running, ou encore la marche nordique, des disciplines qui ne sont pas considérées comme de l'athlétisme pur.

Tour d'horizon des infrastructures

Pour pratiquer l'athlétisme, Dax et Mont-de-Marsan offrent les meilleures conditions avec des pistes synthétiques, en tartan. Le stade Boniface est d'ailleurs le seul avec huit couloirs. Il y en a six au stade Colette Besson à Dax, tout comme à Aire-sur-l'Adour, à la cité verte d'Hagetmau ou encore à Tarnos, où les installations sont vieillissantes.

En revanche, le nord du département semble être le parent pauvre. Pour pratiquer l'athlétisme dans le nord-ouest des Landes, il y a Biscarrosse, mais la piste est en cendrée, un peu comme de la terre. Le problème, c'est que cette piste devient boueuse en cas de pluie et très dure en cas de sécheresse. C'est la même chose à Morcenx où la piste n'atteint pas les 400 mètres réglementaires pour accueillir des compétitions.

Des Landais brillent en compétition

Difficile de se faire une place entre le rugby et le basket, mais de jeunes Landais affichent de belles performances. Jade Mazas par exemple, 16 ans, licenciée à Capbreton, affiche de beaux résultats au lancer du disque, mais aussi au saut en hauteur et aux haies. Plusieurs jeunes sont en devenir aussi au Stade Montois notamment Valentin Pottier. Âgé de 17 ans, il a terminé 3e au championnat de France Cadets en plein air à Angers avec 4.85m au saut en hauteur. Une Landaise a aussi participé aux Mondiaux de Londres en 2017, Maroussia Paré, alignée au relais 4X100m, a découvert et a été formée à l'US Dax Athlétisme. L'US Dax performant en course. La preuve avec le titre de championne de France du Marathon décrochée il y a trois mois, en octobre, par Christelle Larrère.