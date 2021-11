La Savoyarde Lucile Pothier aux championnats du monde de padel au Qatar

Il y a un an encore, raquette en main, Lucile Pothier, était d'abord une excellente joueuse de tennis (elle a été classée "0"). Née et formée à Aix-les-Bains, la jeune femme d'aujourd'hui 24 ans est licenciée en Haute-Savoie à Annecy-le-vieux où sur le bord du lac mais aussi au Tennis Club de Chambéry à Buisson-rond et à Esprit Padel à Lyon, la savoyarde prend goût chaque jour un peu plus au padel.

Aujourd'hui, toujours raquette ou plutôt pala en main, Lucile Pothier est une des meilleures joueuses de padel de l'hexagone.

Un sport d'équipes ludique et convivial

Arrivé d'Amérique du Sud via l'Espagne, le Padel est une des disciplines gérées par la fédération française de tennis. De plus en plus de sportifs, et en premier lieu des joueurs de tennis se mettent au padel. C'est une variante très ludique, et accessible à tous, à la fois du tennis, et du squash.

"C'est vraiment un rêve, j'ai encore un peu de mal à réaliser" Copier

Le padel se joue en double, deux contre deux, donc il est aussi très convivial. "C'est ce qui m'a attiré" confie Lucile Pothier. "Jouer en équipes, alors que le tennis est individuel. En plus au padel les tactiques sont variées, les échanges ne sont jamais les mêmes".

"J'ai du mal à réaliser l'aventure incroyable que je vis"

Un an après sa "conversion" au padel, Lucile Pothier, devenue N°12 française il y a trois jours, est appelée en équipe de France et sélectionnée pour les championnats du monde au Qatar. Après des matches de poule victorieux sans avoir perdu 1 match, contre les États-Unis, le Chili et l'Allemagne, les françaises affrontent ce jeudi le Mexique ou l'Uruguay.