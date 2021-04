Une section MMA lancée à Besançon par le CPB Lutte en septembre 2021

Le MMA va bientôt débarquer à Besançon ! Le MMA (Mixed Martial Arts en anglais, les Arts Martiaux Mixtes en français), c'est ce sport de combat qui associe de nombreuses disciplines, allant de la boxe thaï à la lutte... Un sport spectaculaire et violent (coups de pieds/poings/coudes/genoux, coups au sol, étranglements, clés, projections sont autorisés), controversé mais qui fait le buzz chez les jeunes et pas seulement...

Le MMA est en tous cas légalisé en France depuis février 2020. Les premiers combats officiels ont été organisés quelques mois plus tard en octobre, en présence notamment de la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

Alors, à Besançon, le CPB Lutte a décidé de se lancer dans l'aventure. Le club bisontin va être le premier en Franche-Comté à ouvrir une section MMA en septembre prochain, pour la saison 2021-2022.

Aussi pour encadrer la pratique "sauvage" du MMA qui sévirait à Planoise pour l'instant

Fief historique et référence nationale de la lutte depuis des décennies, avec de multiples titres de champions de France individuels et par équipes : le Club Pugilistique Bisontin avait déjà diversifié son offre en 2018 avec une section Grappling, un dérivé un peu plus "violent" de la lutte traditionnelle...

Et maintenant au tour du MMA "assez naturellement et stratégiquement aussi", explique Max Tudezca, le fidèle Président du CPB dont l'objectif est d'attirer une centaine de nouveaux licenciés grâce à cette nouvelle discipline, après avoir vu passer son nombre d'adhérents de 250 à 150 cette saison à cause des restrictions sanitaires Covid.

Et pour attirer encore davantage d'adeptes du MMA, le club bisontin table aussi sur l'ouverture d'une toute nouvelle salle municipale dans le quartier de Planoise (Place Cassin) en janvier 2022, en plus de ses installations du centre-ville (rue Bersot) et du Pôle Sportif des Montboucons. Planoise où "il y a une demande, une volonté de pratiquer cette discipline-là et où j'ai cru entendre dire qu'il y avait des combats qui s'organisaient dans les caves, sans cadre", explique Max Tudezca. "Donc, c'est aussi une façon de contrecarrer cette pratique 'sauvage' en proposant une offre encadrée par des professionnels", conclue le patron du CPB Lutte.