Une soixantaine de pratiquants de Vovinam Viet Vo Dao en Mayenne

Si le judo est Japonais, le Vovinam Viet Vo Dao est Vietnamien. "Cet art martial né il y a près d'un siècle regroupe une multitude de disciplines" explique Jonathan Bouré est le président et l'entraîneur du club lavallois "comme les katas que l'on peut retrouver au karaté, de la boxe française en pieds-poings, de la lutte comme le judo et des coups de pied acrobatiques comme le taekwondo."

En Vovinam, le kimono (la tenue) est bleu et la plus haute ceinture n'est pas noire mais jaune.

Parmi la quarantaine de licenciés au club de Laval, il y a Onellia Guittois, 13 ans qui apprécie tout particulièrement "le combat, les coups de pied ciseaux, tout ce qui est couteaux".

En compétition, ce sont des combats à deux en pieds poings genoux avec gants, casque et plastron pour la protection.

Kévin Legeay, 29 ans est ceinture jaune, deuxième dan. Il possède onze années de pratique à son actif. Et le retour à la compétition ce week-end fait du bien après deux années très perturbées par la crise Covid : "on a essayé de donner à fond sur le peu de périodes que l'on a eues pour s'entraîner. On part un peu dans l'inconnue pour cette compétition car on ne connaît pas le niveau des adversaires après cette longue interruption. On verra comment ça va se passer. C'est un peu la surprise. Mais le plus important, c'est de prendre du plaisir et ne pas se mettre la pression."

Il existe deux clubs de Vovinam en Mayenne, celui de Laval et celui de Saint-Berthevin. Cela représente une soixantaine de pratiquants, sachant qu'il y a eu jusqu'à 200 licenciés de Vovinam Viet Vo Dao en Mayenne lors des belles années de la discipline.