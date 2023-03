Une trentaine de terrains de padel prévus en Béarn dans les prochains mois

"Tout le monde investit dans le padel". C'est ce qu'on entend beaucoup, depuis quelques mois, dans l'agglomération paloise. Ce sport entre le tennis, la pelote et le squash, qui se joue en deux contre deux, n'est visiblement pas qu'une mode passagère, comme certains le pensaient aux débuts du padel en Béarn, il y a un peu plus de cinq ans. Depuis, Canal + a acheté les droits du World Padel Tour, le circuit professionnel mondial, et diffuse toute l'année les parties des champions de la discipline aux quatre coins du monde. L'agglomération paloise compte déjà une vingtaine de terrains, mais ce nombre devrait plus que doubler ces prochains mois. Une trentaine de nouveaux terrains sont attendus !

ⓘ Publicité

Clubs de tennis ou structures privées

"Nous avons connaissance d'une dizaine de projets dans des clubs de tennis", explique Mathieu Lalanne, de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis - dont fait partie le padel. "À Billère, Lons, au Tennis Club du Luy de Béarn de Serres-Castet, au club de tennis d'Oloron-Sainte-Marie, également, et puis au TC Pau. Là ce n'est d'ailleurs pas qu'au stade de la réflexion mais bien un projet avancé", ajoute-t-il. A chaque fois, deux terrains extérieurs sont en réflexion. Au TC Pau les travaux doivent commencer courant avril pour se terminer dans l'été.

Il existe ensuite un autre type de complexes : les structures privées. "Trois projets sont en cours, de plus grande envergure encore puisqu'il y aurait entre six et huit terrains couverts", complète Mathieu Lalanne, qui compte donc une vingtaine de terrains de plus. Selon nos informations, un complexe déjà existant à Lescar compte se délocaliser pour ouvrir plus grand - huit terrains au lieu de quatre - ailleurs sur la commune. Deux investisseurs ont pour projet d'ouvrir d'ici la mi-novembre un complexe de huit terrains près de Quartier Libre (toujours à Lescar) et un troisième compte construire six terrains dans l'agglo.

Les réservations saturent

S'ils se lancent dans ces investissements "à plusieurs millions d'euros" selon la Ligue - selon nos informations l'installation d'un terrain en lui-même coûte entre 20 000 et 30 000 euros - c'est bien parce que le padel connaît un franc succès dans le département. Plus de 10 000 Béarnais et Basques ont une licence, sans compter ceux qui jouent pour le plaisir.

Certains connaisseurs s'amusent à dire qu'il y a autant de terrains de padel par habitant à Pau qu'à Madrid, la capitale espagnole, où la discipline est reine. "Je ne l'ai pas vérifié mais c'est clair qu'il y a une dynamique dans les Pyrénées-Atlantiques, se réjouit Mathieu Lalanne. Est-ce que c'est de par notre proximité avec l'Espagne ? Parce que les joueurs de pelote n'ont pas été dépaysés de découvrir de nouvelles raquettes et des parois avec lesquelles jouer ? Tout ça, certainement, fait que les Pyrénées-Atlantiques sont en avance sur cette discipline à notoriété grandissante".

On le constate d'ailleurs au moment de réserver un terrain pour jouer, en particulier après 16h. C'est tout simplement impossible, si on ne s'y prend pas au minimum une semaine en avance. Cela laisse penser qu'il reste une place aux investisseurs qui se lancent. À l'heure actuelle, on peut jouer au padel au Rugby Park d'Idron, au Padel Factory de Lescar, aux Centre sportif des Bruyères et au Tennis club de Pau, au Tennis Club du Luy de Béarn à Serres-Castet, au complexe Sportiempo d'Artix, mais aussi à Horgues ou à Ibos, côté Bigorre.

Sur le plan national, si le padel comptait 70 000 pratiquants il y a à peine deux ans, il compte 200 000 licenciés aujourd'hui.