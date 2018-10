11700 marcheuses et coureuses ont participé à la Strasbourgeoise et bouclé ce dimanche matin un parcours de 5 kilomètres en plein centre de Strasbourg. Course au profit de la recherche contre le cancer du sein.

Du rose sous le ciel bleu au départ de la cité de la musique et de la danse

Strasbourg, France

Premier départ à 9h30 précises devant la Cité de la Musique et de la Danse. Ce sont les coureuses qui ouvrent le bal, 4500 femmes et jeunes-filles mais aussi quelques hommes déguisés en femmes avec perruques et faux seins. Pour éviter de se marcher sur les pieds, les départs se font en quatre vagues successives.

La déferlante rose le long des quais © Maxppp - Jean-Marc Loos

L'épreuve de marche en famille © Maxppp - Jean-Marc Loos

3 hommes et des coussins © Maxppp - Jean-Marc Loos

Sur la ligne d'arrivée © Maxppp - Jean-Marc Loos

Les yeux dans les roses © Maxppp - Jean-Marc Loos

Caroline El Himer a remporté l'épreuve de course à pied © Maxppp - Jean-Marc Loos

Carmen Vetter, la marraine de l'épreuve a bouclé les 5 kilomètres à la marche. Elle participe à toutes les éditions depuis qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein il y a 6 ans.

il y a tellement d'énergie, tellement de bienveillance, tellement de mots pour nous toutes, toutes ces femmes qui sont malades, je suis fière de les représenter. Carmen Vetter, marraine de la Strasbourgeoise 2018

Carmen Vetter, marraine de la Strasbourgeoise 2018 © Maxppp - Jean-Marc Loos

Les organisateurs vont reverser 5 euros par participante à l'ADEMAS, association pour le dépistage des maladies du sein et à l'Institut Régional du Cancer qui doit ouvrir ses portes dans les prochains mois sur le site strasbourgeois de Hautepierre, une structure hospitalière qui sera gérée par le Centre Paul Strauss de lutte contre le cancer et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Grâce aux coureuses strasbourgeoises, l'ADEMAS et l'IRC se partageront donc un chèque de 60.000 euros.