Explosion sur le Dakar 2022 : "C'est la stupéfaction", réagit le président de l'association USO Foot

"C'est sidérant". Au lendemain de l'annonce du grave accident du patron de l'US Orléans Philippe Boutron sur le Dakar 2022, le président de l'association du club loirétain, Patrick Laurent, réagit auprès de France Bleu Orléans.

Lorsqu'il lit dans la presse, ce 1er janvier, qu'un pilote du rallye qui se déroule en Arabie Saoudite a été blessé dans une explosion, Patrick Laurent explique avoir "tout de suite pensé à Philippe. Et lorsque j'ai lu, dans le corps de l'article, que c'était lui ... Ça a été la stupéfaction. Parce qu'en dehors du football, c'était sa deuxième passion", souligne-t-il. Philippe Boutron s'apprêtait en effet à prendre le départ de son neuvième Dakar.

Boris Luce va assurer l'intérim de la présidence du club

S'il n'a pas pu avoir directement des nouvelles du président de l'USO Foot, Patrick Laurent en a "bien sûr discuté avec plusieurs membres du club, dont ceux du conseil d'administration. On lui exprime tout notre soutien", souligne-t-il. Dans un communiqué ce 2 janvier, le club a d'ailleurs tenu à souhaiter "un bon rétablissement à notre Président et un retour rapide au Stade de La Source".

En attendant le rétablissement de Philippe Boutron, "Boris Luce, directeur administratif et sportif du club, va reprendre" la présidence, explique Patrick Laurent, afin "d'assurer la continuité d'activité dans les jours et les semaines qui viennent. En espérant que ce soit le plus court possible." L'USO Foot doit aussi se réunir ce 3 janvier, notamment "pour voir les mesures de soutien que l'on va prendre" à l'égard de Philippe Boutron, conclut le président de l'association US Orléans Football.

